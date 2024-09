Addio al Napoli per l’Arabia Saudita: scelta fatta in pochi giorni

Se da una parte c’è quanto di buono sta facendo il Napoli di Antonio Conte, dall’altra c’è la “paura” di perdere i tasselli, a causa della pioggia di milioni che arriva dall’Arabia Saudita.

Quella della Saudi Pro League è una delle “piaghe” per il calcio italiano e non solo, considerando che c’è possibilità di convincere i nostri talenti in fuga, passando anche per allenatori e non solo, in quelle che sono le scelte che possono essere fatte in pochi giorni.

E adesso i tifosi del Napoli temono che possa accadere anche per i propri calciatori, ma non solo, perché la situazione è interna e riguarda Antonio Conte secondo quanto si racconta nel retroscena dei giorni scorsi.

Futuro in Arabia Saudita: scelta fatta in pochi giorni

A riportare la notizia sulla tentazione dall’Arabia Saudita sono i colleghi de La Repubblica, che svelano quella che è la situazione interna al Napoli, con la decisione presa nel giro di pochi giorni.

Perché ci sarebbe un retroscena non da poco che riguarda Antonio Conte in prima persona, per quelli che sono i collaboratori noti che rischiano di “saltare”, perché tutti sono praticamente messi nel mirino per quanto di buono sta facendo il Napoli, nel corso di questo inizio di stagione.

Si tratta infatti di uno dei volti noti interni al Napoli, alle “spalle” di Antonio Conte. Questo, sarebbe stato messo nel mirino dei club dall’Arabia Saudita, con la tentazione fortissima di andare a percepire cifre fuori dal comune e, la scelta alla fine, sarebbe stata presa in poco tempo.

Tentazione Arabia Saudita: la scelta fatta sul futuro

Fedeltà ad Antonio Conte e al Napoli, niente Arabia Saudita per uno dei volti noti tra i preparatori azzurri del tecnico salentino. Un membro dello staff di Conte, nel corso dei giorni scorsi, stava per lasciare il Napoli. O meglio, avrà avuto la forte tentazione di farlo, se si pensa a quelle che sono le cifre enormi che sarebbero state messe sul tavolo per lui.

La destinazione nella Saudi Pro League, affare dal Napoli

Tentava l’affare dal Napoli, una delle squadre dall’Arabia Saudita. Possibile che questa, sia quella dell’Al-Nassr di Stefano Pioli che, con uno staff tutto italiano, darà la sua mano alla crescita dell’Al-Nassr che, oltre ai grandi nomi attorno a Cristiano Ronaldo, ha voglia di crescere anche sotto l’aspetto gestionale, tattico e tecnico, di squadra. Sono bastati, in ogni caso, pochi giorni a Mauro Sandriani per prendere una scelta che sarebbe stata presa subito, secondo quanto si racconta, appunto.