Il gesto ingrato di Osimhen fa discutere: le immagini in campo

Victor, ma che fai? Osimhen dimentica il Napoli, nel suo gesto in campo, che fa discutere.

I tifosi del Napoli hanno preso d’assalto le pagine social del Galatasaray, definendolo “Core ‘ngrate”, per quanto fatto. Certo, i tifosi ormai si godono McTominay e Lukaku, oltre agli altri dei beniamini di questo nuovo Napoli targato Conte, però non va dimenticato che lo stesso Osimhen è simbolicamente ancora il numero nove del Napoli, se si pensa a quello che è il contratto che lo lega ancora agli azzurri.

E un gesto, nonostante sia legato ancora contrattualmente agli azzurri, ha fatto molto discutere. Il video e le sue immagini con la maglia, hanno ben presto fatto il giro del web.

Osimhen dimentica il Napoli: il gesto in campo col Galatasaray

Victor Osimhen dimentica il suo passato. In realtà neppure lo ricordava a quanto pare, considerando che da quando ha dato il suo addio al Napoli, non ha neppure espresso mezzo commento a riguardo.

Qualcuno poteva pensare che aver “dimenticato” di salutare il Napoli, che ha vissuto con lui il ricordo indelebile dello Scudetto, sia stato solo perché appunto, ancora non ha dato addio definitivo agli azzurri. Strano però, perché poi il gesto in campo con il Galatasaray conferma che ha “sostituito” il Napoli senza alcun problema.

Si è legato incredibilmente ai colori del Galatasaray, nonostante in Turchia sia “solo di passaggio”. Perché poi risulterà complicato pensare che per 80-90 milioni, il club turco sia in grado di tenerselo stretto. Così come risulta complesso pensare che la sua voglia di restare in Turchia sia concreta considerando che la Serie A e il Napoli non gli bastavano ai tempi del Napoli scudettato, con la sua irrefrenabile voglia di giocare in Premier League.

Victor, ma che fai? Il gesto di Osimhen fa il giro del web

Victor Osimhen fa un gesto, molto chiaro, d’amore per il Galatasaray. Si è innamorato dei giallorossi in Turchia, dimenticandosi così del suo ex Napoli. In epoche in cui i baci alla maglia sono importanti – ma dipendono circostanze e fatti, vedi Scott McTominay -, lui ha scelto di baciare la maglia del Galatasaray. Una maglia sulla quale lo stesso Victor ha fatto scrivere “Finalmente”, per poi mostrarla e baciarla. La sua era una voglia incredibile, quella di sbloccarsi con i turchi e gioire per la prima volta con quei colori addosso.

Le immagini del gesto di Osimhen col Galatasaray

In diretta, davanti alle telecamere, ha deciso di mostrare dunque la maglia del Galatasaray, per poi baciarla. Victor Osimhen non ha freni, in quello che è stato definito come un gesto da “ingrato” da parte dei tifosi del Napoli. Quelle che seguono, sono le immagini del nigeriano.