Napoli, ancora escluso: Conte l’ha già bocciato

Lui lo mette e lui lo toglie si potrebbe dire per quanto riguarda la situazione in casa Napoli con Antonio Conte protagonista di un episodio di calciomercato.

Perché il club azzurro ha investito tanto gli ultimi giorni di mercato per alcuni giocatori che aveva espressamente richiesto e voluto Antonio Conte che ora è pronto a dare occasioni importanti ad un nuovo giocatore che si è già imposto ed è entrato nel cuore dei tifosi.

Arriva una nuova notizia che riguarda questa situazione che può essere decisiva per il futuro di un giocatore che ora ha intenzione di chiedere spiegazione visto quello che sta accadendo a Napoli. Perché Conte per McTominay cambia modulo e lo inserisce con regolarità adesso, ma al contrario altri potrebbero avere dei problemi.

Perché non tutti i nuovi acquisti del Napoli stanno avendo lo spazio che si aspettavano, uno su tutti per cui il Napoli ha investito una cifra veramente alta e che rischia di dover diventare veramente un caso. Perché ora un colpo di calciomercato può seriamente pensare anche di doversi trovare una nuova sistemazione se le cose dovessero proseguire in questo modo.

Calciomercato Napoli: scoppia il caso per il nuovo acquisto

Ci sono delle importanti notizie che riguardano il futuro di un giocatore del Napoli che ora può seriamente essere in difficoltà con Antonio Conte che ha bocciato ancora una volta il nuovo acquisto e che può crearsi un caso importante per il club partenopeo.

Ancora una volta un calciatore è stato escluso da Antonio Conte che deve dare spiegazioni a lui e il Napoli che ha investito una cifra molto elevata per dare al nuovo allenatore il giocatore a disposizione in questa stagione che però non sta trovando lo spazio che si aspettava.

Perché diversi di loro credevano che per David Neres fosse stato meno il periodo di adattamento, ma che ora il giocatore sta avendo più difficoltà del previsto ed è da capire se il suo problema può essere dal punto di visto tattico o mentale.

Tutti pensavano che Neres sarebbe stato inserito nel tridente del nuovo Napoli di Conte con Lukaku e Kvara e invece l’esterno brasiliano è stato fatto ancora una volta fuori quest’anno e rischia di dover avere bisogno ancora di diverso tempo per il periodo di adattamento.