Napoli, colpo a sorpresa dall’Argentina: lo manda Riquelme

La squadra è già completa e competitiva di suo, ma Antonio Conte farà e pretenderà comunque qualche accorgimento in quel di gennaio.

A fronte di quel nel corso di questi giorni già diversi nomi sarebbero iniziati a circolare in orbita Napoli, con uno in particolare che avrebbe attirato l’attenzione e la curiosità dei tifosi partenopei. Stando alle ultime notizie, infatti, in quel di gennaio De Laurentiis potrebbe andare a pescare dall’Argentina su suggerimento di Riquelme, il presidente del Boca Juniors, che se proprio deve vendere uno dei suoi migliori giocatori, lo fa mandandolo in quella che è stata la squadra di Diego Armando Maradona, rinforzando così ulteriormente il legame che esiste fra il Napoli e la città con l’Argentina.

Il Napoli compra dal Boca Juniors: affare da 20MLN

Nel corso dell’estate Aurelio De Laurentiis ha investito tanto per mettere a disposizione di Antonio Conte una squadra forte e competitiva. Il presidente del Napoli è riuscito nel suo intento, anche se in quel di gennaio l’allenatore salentino potrebbe arrivare a chiedere qualche accorgimento, così da rinforzare la rosa in vista di un’intensa seconda parte di stagione.

A fronte di questo già diversi nomi sarebbero stati accostati alla formazione partenopea, con uno in particolare che avrebbe stuzzicato l’interesse dei tifosi napoletani. Stando alle ultime notizie, infatti, con l’obiettivo di andare a rinforzare l’out di sinistra della squadra di Antonio Conte, Aurelio De Laurentiis potrebbe andare a pescare dall’Argentina nel prossimo calciomercato invernale, e più nello specifico dal Boca Juniors, visto che lo scouting partenopeo avrebbe fatto il nome di un ragazzo sul quale garantirebbe non di certo uno qualunque, ovvero Roman Riquelme, presidente del club di Buenos Aires.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi argentini di pasionfutbol.com, il Napoli sarebbe sulle tracce di Kevin Zenón, esterno classe 2001 che potrebbe lasciare il Boca Juniors per una cifra che si aggira attorno ai 15/20 milioni di euro, corrispondenti a quelli della sua clausola rescissoria.

Napoli, occhio ai bianconeri e non solo

Al Napoli piace Kevin Zenon del Boca Juniors, ma se se lo vuole assicurare deve battere un’agguerrita concorrenza che si sarebbe creata sul giocatore nel corso delle ultime settimane. Sì, perché la squadra di Aurelio De Laurentiis non sarebbe l’unica sulle tracce del 2001, visto che ci sarebbero anche i bianconeri.

Stando ai colleghi di pasionfutbol.com, infatti, il Napoli ha da battere l’agguerrita concorrenza del Botafogo, pronto ad esercitare la clausola rescissoria presente nel contratto di Zenon. Non solo, se deve lasciare la Bombonera, l’esterno sembrerebbe essere intenzionato a farlo solo per l’Europa, ed anche qui le pretendenti non mancano, visto che in corsa ci sarebbero Newcastle, Tottenham, Brighton e Lione per non farsi mancare niente.