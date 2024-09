Napoli, colpo blindato: anticipate le grandi di Premier

Il Napoli di Conte nasce, cresce e corre come direbbero nel noto spot di una pubblicità italiana e ora è pronto a spiccare il volo, magari con l’aggiunta di ali rafforzate.

Perché ci sono alcuni punti che andranno perfezionati in questo nuovo Napoli di Conte che è pronto ad accogliere ulteriori rinforzi da un momento all’altro. La società sta già lavorando anche se le cose vanno alla grande in questo inizio di stagione con l’obiettivo di andare a migliorare sempre di più la rosa con colpi molto importanti.

Sono diversi i giocatori già messi nel mirino dalla società azzurra che lavora con Manna e la sua squadra mercato in attesa del via libera di Aurelio De Laurentiis per ottenere dei nuovi rinforzi da inserire nella rosa che vuole tornare a competere per le migliori posizioni.

Adesso c’è un altro grande colpo che è pronto a fare il Napoli con un acquisto che può rivelarsi veramente decisivo in vista della prossima stagione, ma il club proverà a prenderlo anche subito per evitare che possano arrivare le grandi d’Europa a beffare il club.

Calciomercato Napoli: pronto un nuovo acquisto

Arrivano segnali più che decisivi per quelle che possono essere le mosse di mercato del Napoli che vuole andare chiaramente a migliorarsi ora che in panchina ha uno molto esigente come Conte che vuole cercare di ottenere il massimo in ogni zona del campo dai suoi giocatori e ora ha chiesto di mettere un altro talento nel mirino.

Perché c’è un calciatore che piace davvero tanto a Conte e che può accoglierlo in rosa in vita delle prossime settimane, con il Napoli che sta già lavorando per cercare di ottenere il suo sì e quello del club che dovrà dare il via libera per venderlo.

Ora sembra davvero difficile che possa restare anche nel 2025, perché già quest’estate sono state tante le squadre interessate che volevano comprarlo e tra questa anche il Napoli su Dorgu. L’esterno mancino a tutta fascia, capace di giocare anche a destra, è un profilo che rientra nei piani del club azzurro da diverso tempo.

In estate il Napoli ci ha provato e ora è pronto a tornare alla carica il club azzurro. Perché come rivelato dai colleghi di TMW il Napoli è pronto a comprare Patrick Dorgu dal Lecce. Il calciatore che sta facendo vedere di essere capace anche di grandi cose in Nazionale lui che è un classe 2004 e ora anche le grandi di Premier League come Chelsea, Tottenham e Liverpool ci provano.

Il Lecce l’ha blindato in estate e sarà difficile ripetersi, ora il Napoli è pronto a tornare alla carica per anticipare le big di Premier.