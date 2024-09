Napoli, manca un rigore: la moviola inchioda Manganiello

Manca un rigore al Napoli nella partita di campionato contro il Monza. Ecco l’episodio contestato, che ha mandato su tutte le furie l’ambiente azzurro.

Social scatenati, dopo la decisione dell’arbitro Manganiello di non dare il calcio di rigore per il Napoli. Il contatto in area è evidente, ciò non basta per convincere l’arbitro a fischiare.

Sorprende, inoltre, anche il mancato invervento da parte del VAR che non ha chiamato al monitor il fischietto che ha proseguito senza problemi la gara.

Cosa è successo e per quali motivi Manganiello non ha dato il rigore al Napoli contro il Monza?

Episodio da moviola durante Napoli Monza. La gara del Maradona è destinata a far discutere, con le proteste da parte dei padroni di gara che chiedevano – giustamente – un calcio di rigore che è stato negato.

L’arbitro Manganiello ha deciso che non c’erano gli estremi per concedere il penalty, con gli azzurri che hanno ricevuto questo torto dopo il contatto evidente avvenuto in area di rigore avversaria.

Napoli-Monza, contatto in area niente rigore: il motivo della decisione di arbitro e VAR

Per fortuna, l’azione controversa non ha inciso nei primi quarantacinque minuti di gioco con gli azzurri che hanno condotto il match grazie alle reti di Politano e Kvaratskhelia.

Il Napoli ha condotto magistralmente la partita, mandando a spasso il Monza. Dopo la rete che ha sbloccato il match, a firma dell’esterno ex Inter, è arrivato il doppio vantaggo grazie al georgiano.

Ovviamente, l’episodio da moviola ha mandato su tutte le furie i tifosi che hanno iniziato a protestare sia al Maradona che sui social.

Numerosi, infatti, i commenti da parte dei supporters che hanno chiesto i motivi della manca concessione del calcio di rigore al Napoli contro il Monza.

Cosa è successo e perché Manganiello non ha fischiato il calcio di rigore al Napoli?

Napoli: i motivi che hanno portato Manganiello a non dare il rigore al Napoli

Il Napoli ha protestato per l’azione avvenuta in area di rigore del Monza. Il centrocampista Bianco, infatti, ha commesso un fallo evidente su Di Lorenzo che aveva anticipato il giocatore e toccato la palla prima di tutti.

Un pestone, da parte del giocatore scuola Fiorentina che non è stato ravvisato dall’arbitro e neanche dal Var. In quella occasione, infatti, ci sono tutti gli estremi per la concessione del calcio di rigore che è stato negato al Napoli contro il Monza.

Curiosità nel capire i motivi di questa scelta, con il cheek che è avvenuto per pochi secondi nel quale è stato dato indicazione di proseguire la partita. Al di là dell’esito dell’incontro, questa situazione farà sicuramente discutere tutti i moviolisti d’Italia.