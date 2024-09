Napoli, rilancio per Osimhen: questa volta si chiude

E’ stata una delle più grandi telenovele del calciomercato estivo per un club quella che ha riguardata la situazione di Victor Osimhen, perché ora il giocatore nigeriano è pronto a prendere una strada definitiva.

Non si è riuscita a trovare la giusta quadra quest’estate quando Osimhen cercava una nuova squadra per lasciare Napoli definitivamente, ma il suo gente e il club azzurro non hanno raggiunto nessun tipo di accordo con un altro club che portasse la giusta offerta e allora il Napoli ha deciso di tenerlo fino ai primi giorni di settembre, quando poi il Galatasaray ha preso Osimhen in prestito.

Clamoroso colpo di scena per la carriera dell’attaccante nigeriano che solo l’estate 2024 si laureava campione d’Italia col Napoli e vinceva il titolo di capocannoniere da assoluto protagonista mettendo un punto sulla storia del club azzurro. Adesso per Osimhen è pronta una nuova avventura importante.

Si continua a parlare tanto di quello che può essere ora il futuro di Osimhen che è pronto a lasciare il Napoli in maniera definitiva perché ci sono aggiornamenti importanti che riguardano il futuro del giocatore che sembra destinato a lasciare una volta e per tutto il club azzurro.

Calciomercato Napoli: Osimhen via definitivamente

Arrivano novità su quella che può essere la prossima destinazione di Victor Osimhen che non si sente più parte del progetto Napoli e ha intenzione di cambiare aria una volta e per tutte. Il giocatore nigeriano ha voglia di firmare con una nuova squadra ora che si sono fatte vive le società sul suo conto.

Sembra essere arrivato un chiaro segnale ora per quello che può essere il futuro di Victor Osimhen che vuole andare via da Napoli e ci sono diverse società che hanno intenzione di provare il colpo per il giocatore nigeriano che fa sul serio adesso.

Infatti, secondo le ultime notizie c’è seriamente il Chelsea pronto ad acquistare Osimhen dal Napoli. Il club inglese già la scorsa estate sembrava aver raggiunto l’accordo con l’attaccante nigeriano e ora ci siamo per quella che può essere una nuova scelta per il suo futuro.

Torna vivo l’interesse del Chelsea per Osimhen che può l’estate 2025 comprare il giocatore dal Napoli. L’attaccante nigeriano sarebbe felice di ascoltare l’offerta del club inglese per andare a giocare in Premier League ed esaudire il suo sogno una volta e per tutte dal prossimo anno.