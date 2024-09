Accordo con Balotelli, riparte dalla Serie C: l’annuncio

Mario Balotelli è stata una delle più grandi promesse del calcio italiano e forse anche mondiale ad un certo punto quando fece il suo esordio con la maglia dell’Inter a soli 17 anni, ma adesso è tutto solo un vecchio ricordo.

Perché la carriera di Balotelli è stata comunque importante e vincente per certi momenti, ma non si è mai ritagliato un ruolo da vero protagonista come tutti si aspettavano a causa dei suoi comportamenti extra campo che l’hanno distratto di continuo e portato a fare scelte discutibili e poco professionali che hanno inciso poi a lungo andare sulla sua carriera.

Ora Mario Balotelli a 34 anni cerca una nuova avventura e sembra averla trovata dopo alcuni mesi da svincolato. Perché la scorsa stagione ha giocato per l’Adana Demirspor nella Super Lig turca segnando 7 gol in 16 partite e restando fuori per tre mesi a causa di un infortunio al ginocchio. Adesso però c’è una nuova opportunità che arriva per lui dopo diversi mesi che aspettava il momento giusto.

Calciomercato: Balotelli torna a giocare

Pensava di poter affrontare una nuova sfida più importante Mario Balotelli ma nessuno ha puntato su di lui in maniera decisa e per questo motivo dovrà accontentarsi dell’offerta più convincente che è arrivata proprio nelle ultime ore.

Italia, Inghilterra, Francia, Svizzera e Turchia. C’è di tutto nella lunga carriera di Mario Balotelli che ha vestito le maglie dei migliori club al mondo e ora è pronto a ripartire con una nuova squadra di calcio, lo farà in Spagna questa volta e dalla Serie C.

Perché arriva la conferma dei colleghi spagnoli di Cadena Cope che rivelano l’accordo tra Balotelli e l’Intercity Football Club, squadra di terza serie spagnola (in pratica di Serie C) che potrebbe chiudere nelle prossime ore l’affare.

Il club di Alicante è pronto ad accogliere la grande promessa del calcio italiano, perché ci sono novità molto importanti che riguardano proprio la firma di Balotelli con l’Intercity Football Club.

L’operazione è in fase di definizione totale e ci sono segnali positivi per la chiusura dell’affare. Il club dell’Intercity Football Club offre a Balotelli un contratto fino al 2025 con opzione di rinnovo e in questo momento deve prima liberare un contratto tra i giocatori tesserati senior per poterlo ingaggiare.

Il club spagnolo si ritrova tra le ultime posizioni con 6 punti e il primo posto è a 11 occupato dalla squadra di Ibiza, vedremo se Balotelli avrà la possibilità di riportare il club alla vetta.