Calciomercato Napoli: regalo a Conte a gennaio se resta al primo posto

Il Napoli sta sognando in grande in questo inizio di stagione e se resta al primo posto fino a gennaio è pronto un super regalo per Conte.

Gli azzurri stanno gestendo al meglio le forze in questo inizio di stagione e ora si trovano al primo posto dopo un percorso quasi netto dopo la sconfitta all’esordio contro il Verona. Antonio Conte ha messo a posto tutti i limiti della squadra, ha permesso a tutti i calciatori di rendere al meglio e ora la squadra sembra mentalizzata verso un futuro vincente.

I tifosi del Napoli sono già super entusiasti per questo inizio di stagione e stanno iniziando a sognare in grande, nella speranza di poter vincere di nuovo lo Scudetto. Ma c’è bisogno ancora di qualche innesto e ora è già pronto un nuovo regalo a Conte.

Calciomercato Napoli, pronto il primo colpo per gennaio

Il Napoli sta iniziando a costruire una rosa di alto livello e gli acquisti estivi sono stati fondamentali da questo punto di vista per permettere a Conte di valutare un nuovo sistema di gioco che pare stia funzionando alla perfezione. La squadra è quasi al completo, ora, ma manca ancora qualche tassello per renderla davvero forte e competitiva fino alla fine della stagione.

Il primato del Napoli fa gola ad Antonio Conte che vuole vincere già al suo primo anno in azzurro, facendo leva anche sull’assenza delle coppe europee.

Secondo le ultime notizie di mercato, De Laurentiis ha già in mente un regalo per Conte per gennaio: se resta al primo posto arriverà un altro gioiellino.

Napoli vivo sul mercato: individuato il nuovo esterno

La conditio sine qua non per permettere a De Laurentiis di investire ancora sul mercato e di perfezionare la rosa a gennaio è il primato in classifica. Continuando di questo passo la squadra avrà bisogno solo di pochi semplici ritocchi per riuscire a diventare quasi imbattibile e tra i tasselli mancanti c’è un esterno a tutta fascia.

Secondo quanto riferisce TMW, il Napoli ha messo nel mirino Patrick Dorgu del Lecce. L’esterno danese si sta dimostrando uno dei migliori in Serie A, sta stupendo tutti con le sue prestazioni di altissimo livello, coniugando alla perfezione qualità e intensità, e per questo è il nome finito al primo posto sui taccuini di Conte e della dirigenza.

Corvino lo acquistò dal Nordsjaelland per 200mila euro e ora è pronto a mettere a segno l’ennesima plusvalenza di primissimo livello.

Dorgu al Napoli: le cifre dell’affare

Patrick Dorgu è il calciatore perfetto per il Napoli di Conte. Gioca a destra e a sinistra, è giovanissimo, ha capacità e caratteristiche in evidente sviluppo e miglioramento ed è pronto al salto di qualità. Il Lecce chiede 20 milioni di euro per cedere Dorgu, visto che ha il contratto in scadenza nel 2027 ed è un classe 2004.

De Laurentii sta già preparando l’assalto, questi sono i suoi colpi, come ha sempre dimostrato in passato e ha dato mandato a Manna di intrecciare già i colloqui con il club salentino e con i suoi agenti.