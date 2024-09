Inter shock, Inzaghi aveva promesso biglietti agli ultras: com’è andata

Sgominato il gruppo ultrà di Inter e Milan. Ecco l’intercettazione che riguarda l’alleantore dei nerazzurri Simone Inzaghi, che aveva promesso dei biglietti ad alcuni tifosi che quest’oggi sono finiti in manette.

Una situazione di sudditanza da parte della società Inter nei confronti dei capi ultrà della curva interista.

E’ questo il quadro che esce fuori dall’inchiesta da parte della Procura di Milano e della DDA, che ha portato all’arresto degli ultrà di Inter e Milan, che gestivano i loro affari illegali nelle curve di San Siro.

L’indagine, che è andata avanti per tanti mesi, ha fatto uscire fuori un quadro allarmanete. Ecco in che modo è stato coinvolto l’allenatore Simone Inzaghi, che è uscito fuori nel corso di una intercettazione.

Questa mattina è arrivato il blitz da parte delle forze dell’ordine che hanno letteralmente decapitato la curva di Inter e Milan, con 19 arresti fra ultrà nerazzurri e rossoneri.

Inter: Inzaghi e i biglietti promessi ai tifosi, ecco cosa è successo

E’ il Fatto Quotidiano ad approfondire l’argomento e a far emergere dei nuovi dettagli riguardo questa indagine che ha visto anche Inzaghi protagonista.

Infatti, l’allenatore dell’Inter è stato contattato dagli ultrà per quanto riguarda i biglietti della finale di Champions League.

Nell’intercettazione, emerge la telefonata fra uno dei capi della curva nord con l’allenatore dell’Inter che avrebbe garantito di parlare con Marotta per quanto riguarda i tagliandi per la finale di Istanbul.

Ovviamente, questi biglietti sarebbero stati usati dai gruppi organizzati per rivenderli ad un prezzo maggiorato. Una sorta di bagarinaggio che avrebbe permesso ai gruppi di poter monetizzare e massimizzare il più possibile da questa situazione.

La pressioni degli ultrà ad Inzaghi per i biglietti della finale di Champions League

Il business dei biglietti per la finale di Champions League, sono tra i capi d’accusa contro gli ultrà dell’Inter.

Infatti, all’epoca ci furono delle pressioni anche sull’allenatore Simone Inzaghi che fu contattato da parte di un capo ultrà della Curva proprio per far salire il numero di biglietti per la finale di Istanbul. Dagli 800 pattuiti, alla fine ne arrivarano 1500.

Marco Ferdico, un capo ultrà interista che oggi è finito in carcere, avrebbe esplicitamente chiesto ad Inzaghi di intercedere per quanto riguarda i tagliandi della finale di Istanbul. Nell’intercettazione c’è la telefonata con l’allenatore dell’Inter il quale avrebbe promesso al tifoso di intercedere con i vertici della società, ovvero Ferri, Zanetti e Marotta.