Italia, 2 esclusioni pesanti: Spalletti convoca nuovi attaccanti

Chi sbaglia, paga e chi fa bene viene premiato. E’ questo il semplice mantra di Luciano Spalletti di questo momento che ha avviato un nuovo progetto con la sua Italia e che vuole portare avanti per ottenere risultati vincenti.

Dopo il triste e deludente Europeo adesso la Nazionale può raggiungere di nuovo grandi obiettivi con il passare degli anni se dovessero arrivare conferme importanti con il passare dei mesi. Perché pronti, via Spalletti ha subito cambiato la sua Italia facendo fuori anche nomi importanti che in questi anni sono stati punti di riferimento per cercare di ringiovanire la rosa e dare freschezza, quantità e qualità.

Adesso il commissario tecnico è pronto a fare altre scelte importanti perché arrivano degli aggiornamenti davvero utili per capire quelle che saranno le prossime scelte per le prossime partite di Nations League, dove c’è un calendario importante da affrontare con Belgio e Israele che possono essere due sfide significative per gli azzurri dopo aver già battuto proprio l’Israele e a sorpresa dominato la Francia 1-3 in trasferta.

Convocati Italia, scelta a sorpresa di Spalletti

C’è la rinascita di un giocatore che è pronto a cambiare volto all’Italia e riprendersi la maglia della Nazionale e da titolare con gli Azzurri. Perché dopo questo mese ha fatto già nuove riflessioni Spalletti che è pronto a cambiare le carte in tavola e cercare di ottenere segali decisivi da alcuni dei suoi giocatori.

Ci siamo, nella giornata di venerdì ci sarà la comunicazione di Luciano Spalletti per i convocati dell’Italia per le prossime partite e potrebbe accadere qualcosa di importante quando sarà consegnata la lista e saranno avvisati i calciatori. Perché c’è un nome ‘nuovo’ che può tornare di moda nell’Italia e si tratta di Patrick Cutrone.

Inizio da sogno per Cutrone con il suo Como dove indossa la fascia da capitano. Sono già 4 i gol segnati in 6 partite di campionato e questo lo rendono attualmente il capocannoniere della Serie A con altri calciatori. Una rinascita che nessuno s’aspettava e che non è passata inosservata. E se venerdì fosse il suo turno tra i convocati di spalletti?

Nella lista convocati dell’Italia l’ultima volta c’erano tra gli attaccanti Moise Kean e Mattia Zaccagni che vanno verso una riconferma, da valutare Mateo Retegui e Giacomo Raspadori che sono in dubbio, così come Lorenzo Pellegrini e potrebbero esserci due grandi esclusi per permettere proprio a Cutrone di rientrare nella lista convocati dell’Italia. Salgono le percentuali anche per una chiamata per Matteo Politano.