Kvaratskhelia, c’è un pericolo serio: messo alle strette dal Napoli

Khvicha Kvaratskhelia è l’idolo indiscusso della piazza napoletana: l’attaccante georgiano ora, però, ha un grosso problema da risolvere.

Nel corso del tempo è cresciuto e diventato sempre più forte e decisivo per gli azzurri e i suoi numeri sono in costante crescita. Con Antonio Conte sta iniziando a trovare anche una maturità tecnica e tattica più solida e il suo lavoro è davveri eccezionale per l’allenatore e per la squadra, visto che spesso ci si appoggia su di lui per creare pericoli alle difese avversarie.

Il suo lavoro sta diventando eccezionale e la sua maturità lo porta a essere considerato uno dei calciatori più forti della Serie A e uno dei più decisivi anche in vista del futuro.

Kvaratskhelia decisivo per il Napoli: nasce un problema

Il nome di Kvaratskhelia è sempre al primo posto nelle statistiche generali del Napoli e ogni settimana migliora il suo score e diventa sempre più decisivo. Con Antonio Conte ha imparato ancora di più la cultura del sacrificio, tornando anche un po’ ai tempi di Spalletti, primo allenatore che lo ha educato da questo punto di vista.

I numeri di Kvaratskhelia sono eccezionali e anche in questa stagione sta confermando il suo grande potenziale che lo porta a essere considerato un vero top player.

Il futuro di Kvaratskhelia inizia a diventare un argomento caldissimo in casa Napoli: ora De Laurentiis scende in campo in prima persona.

Rinnovo Kvaratskhelia: c’è un grosso ostacolo

Il Napoli vuole continuare ancora per tanto tempo a godersi Khvicha Kvaratskhelia e il calciatore georgiano – pur sognando i top club europei – sa bene che con gli azzurri può vivere annate indimenticabili e non spinge minimamente per la cessione.

Il rinnovo di Kvaratskhelia, però, è ancora lontano. Al momento il calciatore è uno dei meno pagati della rosa ma si aspetta un adeguamento economico di altissimo livello. Vuole diventare il calciatore più pagato della rosa e infatt chiede 8 milioni netti di ingaggio.

Secondo quanto riferisce Rai Sport, è proprio questo il problema principale: il Napoli è in contatto con il suo entourage ma offre un massimo di 6 milioni più bonus per rinnovare il suo contratto.

Futuro Kvaratskhelia: senza rinnovo verrà ceduto

“Chi è causa del suo mal pianga se stesso“, recita un tanto noto quanto vero proverbio italiano. E De Laurentiis non vuole minimamente essere causa del suo stesso male, economico si intende, e non vuole ripetere il caso Osimhen. Il Napoli metterà alle strette Kvaratskhelia in questa stagione con l’offerta di rinnovo da 6 più bonus: o si accontenta e firma o verrà messo sul mercato.

Il Napoli vuole incassare non meno di 100 milioni dalla cessione di Kvaratskhelia e per questo in estate, con ancora due anni di contratto, potrebbe essere lui la gallina dalle uova d’oro per i conti degli azzurri.