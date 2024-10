“Arbitri contro il Napoli”, spuntano le immagini: due errori gravissimi

Il Napoli di Antonio Conte è al comando, in solitaria, della Serie A: spuntano delle immagini che fanno male ai tifosi e riguardano gli arbitri.

La polemica arbitrale è il sale del calcio italiano. Tutti analizzano in maniera minuziosa qualsiasi possibile errore dei direttori di gara per giustificare le sconfitte, i pareggi e le prestazioni negative della propria squadra e ogni settimana si scrivono intere pagine di moviola, con annesse diatribe tra tifoserie e diversi paroloni che volano anche nei salotti televisivi e che creano ulteriori difficoltà.

Per il Napoli di Conte sono iniziate settimane delicatissime che possono portare al primato assoluto anche per il futuro: ma sono spuntate delle immagini che fanno molto discutere.

Napoli, scoperti due errori gravi degli arbitri

Il primato del Napoli in Serie A è una grossa novità per il calcio italiano, visto che gli azzurri hanno terminato al decimo posto lo scorso anno e non sono stati minimamente all’altezza del recente passato e si sono create frizioni e contrasti interni che hanno portato alla grande rivoluzione.

Ora il Napoli con Conte è tornato a macinare gioco e vittorie, si trova al primo posto in Serie A dopo una serie di partite ben giocate e vinte che hanno garantito uno stimo maggiore a fare sempre meglio. Le ultime partite, però, sono state seguite da continue polemiche arbitrali anche per quel che riguarda i partenopei.

Secondo le ultime immagini della moviola, ci sono due errori gravi che hanno pesantemente penalizzato il Napoli.

Napoli-Monza: doppio rigore non concesso

Il Napoli ha battuto con scioltezza il Monza di Alessandro Nesta e si è preso la leadership del campionato di Serie A. Ora la classifica sorride agli azzurri che, però, nella gara contro i lombardi hanno anche da recriminare per un doppio episodio arbitrale che ha scatenato non poche polemiche. I tifosi si sono lamentati dell’uniformità di giudizio dando un parere molto forte: “Gli arbitri sono contro il Napoli”.

Chiaramente la voce del tifoso sarà sempre di parte e per questo le accuse lasciano sempre il tempo che trovano. Ma analizzando le situazioni incriminate con la lente di ingrandimento e con l’occhio di un esperto, si nota che effettivamente ci sono stati due errori gravi.

“Il problema è la difformità di giudizio degli arbitri – ha commentato l’ex arbitro Graziano Cesari a ‘Pressing’ -. Di Lorenzo subisce un pestone sulla linea dell’area di rigore e non viene visto. E poi Bondo colpisce la punta del piede di Politano, senza mai colpire il pallone”.

Errori arbitrali: Conte li schiva

Antonio Conte non fa polemica con gli arbitri per gli errori. Per il momento. Finché la partita si metterà sui binari del Napoli anche il tecnico leccese dribblerà la polemiche e le domande sugli errori, come ben fatto anche dopo la partita contro il Monza.

Ma la pazienza ha un limite e quello di Conte la conosciamo bene. In Serie A manca uniformità di giudizio e molti arbitri scelgono in maniera differente rispetto ad altri colleghi: sarebbe giusto dare una regolamento chiaro e preciso su queste situazioni.