Incontro in gran segreto per Kvaratskhelia: vogliono farlo firmare

Khvicha Kvaratskhelia a Napoli è diventato come una divinità e con Antonio Conte sta migliorando sempre di più: c’è stato un incontro segreto.

L’attaccante georgiano è sempre al centro di numerose voci che riguardano il suo futuro, dalla permanenza al Napoli alla cessione già programmata in un top club nel prossimo futuro. I suoi numeri sono eccezionali, nei due anni già trascorsi in azzurro è stato capace di essere sempre tra i primi posti in tutte le classifiche dei singoli calciatori e ora con Conte ha iniziato nel migliore dei modi.

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia è argomento caldissimo in casa Napoli: ora c’è stato un incontro in gran segreto con il suo agente per stabilire le prossime mosse.

Futuro Kvaratskhelia: incontro con l’agente

Il nome di Kvaratskhelia è sempre accostato a grossi cambiamenti che riguarderebbero il suo futuro ma anche quello del Napoli. In azzurro sta crescendo moltissimo e nei suoi sogni più profondi c’è la volontà di giocare in uno dei 3-4 top club mondiali che sono all’apice del calcio.

Il Napoli si gode il suo talento e proverà a tenerselo stretto anche per il futuro ma si sa che le sirene di calciomercato rischiano di cambiare il corso degli eventi e portare ad addii spiacevoli ma “necessari”.

Secondo le ultime notizie di mercato, c’è stato un incontro in gran segreto con l’agente di Kvaratskhelia per arrivare subito alle firme.

Rinnovo Kvaratskhelia, Manna incontra Jugeli: i dettagli

Il Napoli vuole trattenere Khvicha Kvaratskhelia e per questo nei progetti del club azzurro c’è la volontà di rinnovare il suo contratto e renderlo uno dei calciatori più pagati della rosa e meglio tenuti in considerazione.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, negli ultimi giorni c’è stato un incontro a Napoli tra l’agente di Kvaratskhelia e il direttore sportivo Manna. I colloqui con Mamuka Jugeli sono stati positivi ma non hanno ancora portato alla fumata bianca tanto attesa dai tifosi.

Si sono visti in un Hotel che affaccia sul Golfo di Napoli per una chiacchierata approfondita su quello che dovrà essere il futuro del campione georgiano.

Le cifre del rinnovo di Kvaratskhelia

Vedi Napoli e poi… resti o vai via? Questo è il dilemma che si stanno ponendo migliaia di tifosi del Napoli che vogliono la permanenza di Khvicha Kvaratskhelia. Il contratto attuale scade nel 2027 e le parti hanno un accordo sulla durata fino al 2029 in caso di rinnovo.

Ciò che manca è l’accordo sulle cifre: Kvaratskhelia chiede 8 milioni a stagione, per diventare il calciatore più pagato della rosa, mentre il Napoli è fermo a un’offerta da 6 milioni più bonus. La stretta di mano potrebbe essere raggiunta a metà strada, con uno sforzo da entrambe le parti per venirsi incontro e continuare questa bella storia d’amore.