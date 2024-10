McTominay fa impazzire di nuovo Napoli, la rivelazione ai tifosi

Scott McTominay è l’uomo del momento a Napoli, perché appena arrivato è già diventato l’idolo della tifoseria azzurra e ci ha messo pochissimo tempo, è bastato solo accettare il progetto e atterrare all’aeroporto di Capodichino.

Poi l’entusiasmo della città ha fatto il resto perché oggi McTominay sta provando con il duro lavoro a ripagare quella fiducia che ha ricevuto dal primo instante da quando a fine agosto ha scelto il progetto Napoli dopo una lunga trattativa. Adesso ci sono importanti notizie che riguardano proprio quello che può accadere per il futuro e dei retroscena da svelare.

McTominay ha già segnato il primo gol con la maglia del Napoli e l’ha fatto in Coppa Italia dopo pochissimi secondi dal suo ingresso in campo. Perché entrato nel finale al suo primo pallone toccato ha poi segnato il gol del definitivo 5-0.

Ed è proprio in quel momento che McTominay è entrato ancor di più nel cuore dei napoletani quando dopo la rete siglata ha esultato sotto la Curva baciandosi la maglia azzurra.

Napoli, McTominay fa impazzire i tifosi ancora

Un messaggio troppo forte da passare inosservato quello lanciato da Scott McTominay che si è calato nella realtà di Napoli in una maniera mai vista prima e con una voglia matta di sudare per questa maglia, come ha già dimostrato nella sua prima partita con Cagliari, Juventus e Monza sfiorando in più occasioni il gol.

Adesso arriva un altro messaggio importante che manda lo stesso calciatore che ha voglia di diventare sempre di più un punto di riferimento per Napoli. Ancora un messaggio a cuore aperto da parte di McTominay che ha fatto impazzire per l’ennesima volta i tifosi azzurri.

Proprio nelle ultime ore sono arrivate le dichiarazioni di Scott McTominay che ha parlato a Radio CRC, radio partner della SSC Napoli, per raccontare tanti aspetti di quello che è stato il suo passaggio in azzurro per lui che era una bandiera del Manchester United.

In tutti questi anni poteva andar via e l’ha fatto proprio in questa stagione per scegliere la maglia azzurra. Proprio in merito alla scelta di accettare il trasferimento al Napoli che McTominay ha raccontato quelle che sono state le motivazioni per scegliere questo progetto.

Infatti, McTominay ha parlato di quello che ha avvertito da subito e che ha fatto la differenza per la sua scelta, ovvero la passione della gente di Napoli che è stata determinante e che lui ha voglia di lavorare per portare gioia alla città e rendere felici i tifosi.