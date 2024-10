Napoli, Osimhen porta 100 milioni: annuncio a sorpresa

Spuntano fuori delle notizie molto importanti che riguardano il futuro di Victor Osimhen che è pronto ad una nuova sfida e già pensa al futuro dopo il suo passaggio temporaneo al Galatasaray.

Perché l’attaccante nigeriano che tanto ha fatto parlare nei mesi estivi di calciomercato non è riuscito a trovare la giusta sistemazione in accordo con il Napoli e il suo procuratore per un trasferimento a titolo definitivo in un’altra società che andasse bene a tutti.

Alla fine è arrivata però l’occasione di andare lo stesso via da Napoli dopo che era stato messo fuori rosa con il Galatasaray che l’ha preso in prestito. Ora per Osimhen ci sono delle nuove e importanti sfide all’orizzonte.

Sembra che da un momento all’altro possa arrivare la grande chiamata che tutti aspettano, lui in primis ma anche il Napoli che non vede l’ora di liberarsi di lui a titolo definitivo per fare cassa dopo aver investito tanto in questi mesi.

Adesso c’è una nuova notizia che riguarda il futuro di Osimhen pronto a cambiare definitivamente squadra e il suo agente è già a lavoro per definire il miglior affare.

Calciomercato Napoli: Osimhen via per 100 milioni

Adesso chi aiuta il Napoli è proprio Victor Osimhen che dopo aver creato dei seri problemi è pronto ad aiutare la società azzurra con cui ha costruito cose importanti nella storia del club e della sua carriera per trovare la migliore sistemazione e il miglior offerente.

Ci sono importanti notizie che riguardano proprio il futuro di Victor Osimhen che può lasciare il Napoli per 100 milioni di euro. Perché adesso è lo stesso attaccante ad uscire allo scoperto e rivelare quello che pensa di se stesso e di tutta questa situazione che si è venuta a creare.

A parlare ai microfoni ufficiali del Galatasaray è stato Osimhen che arrivato in prestito per 1 anno a fine stagione rientrerà a Napoli per essere poi ceduto al miglior offerente e già si lavora. Perché molti club ora pensano al grosso investimento e attenzione a quello che può accadere con lo stesso attaccante che fissa il prezzo.

Nell’ultima intervista Osimhen ha rivelato di valere 100 milioni di euro e che è una cifra giusta viste le sue qualità, caratteristiche e cosa ha mostrato in questi anni. Una lancia spezzata a favore del Napoli che avvisa quindi i club stranieri, che se vorranno Victor nel 2025 dovranno pagare moneta. Su tutti ci pensa il Chelsea.