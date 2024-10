Napoli: prenotato il nuovo acquisto, arriva dall’Argentina

Il Napoli pesca dall’Argentina e mette le mani sul giovane talento. Ecco tutti i dettagli riguardo questo affare, che può decollare nella prossima finestra di calciomercato invernale 2025.

Dalla vetta del campionato italiano, il Napoli guarda tutti e programma con attenzione il prossimo futuro. Conte ha le idee chiare ed ha chiesto alla società di seguire le sue direttive.

Ed è in questa direzione che il club si muove, con Aurelio De Laurentiis che ha lasciato carta bianca al tecnico salentino che insieme a Manna prepara i prossimi colpi per la sessione invernale 2025.

Intanto, il ds ha già pronto il colpo a sorpresa da portare alla corte di Conte. Si tratta di un giovane talento argentino che ha già impressionato in patria e con la maglia della sua Nazionale: ecco tutti i dettagli.

Intanto, il direttore sportivo Manna è a lavoro per prendere un giovane talento argentino che in mano a Conte può esplodere e fare la differenza.

Calciomercato Napoli: chi prendono a gennaio? Ecco i rinforzi chiesti da Conte

Di sicuro, per continuare a sognare lo Scudetto, il Napoli avrà bisogno di qualche ritocco soprattutto sulla fascia destra.

Serve un vice Di Lorenzo, visto che Mazzocchi non è il profilo ideale soprattutto dopo aver deciso di virare alla difesa a 4. Intanto, a centrocampo potrebbe arrivare un giovanissimo che potrebbe esplodere nei prossimo anni.

La notizia arriva dall’Argentina ed è confermata dai media locali che lanciano l’indiscrezione di calciomercato su questo acquisto che ha in mente Manna.

Il direttore sportivo azzurro, infatti, ha messo nel mirino Kevin Zenón del Boca Juniors che è pronto a trasferirsi in Europa.

Napoli: colpo dal Boca Juniors, ecco i dettagli

Ci sono delle novità di mercato che arrivano dall’Argentina. Infatti, secondo le ultime notizie riportate dai media locali, la società azzurra ha messo nel mirino il classe 2001 che è seguito anche da altre società inglesi come Liverpool, Tottenham e Newcastle.

Il 23enne, Kevin Zenón è l’obiettivo del Napoli per gennaio. Il calciatore di proprietà del Boca Juniors ha impressionato e non poco gli scout azzurri che hanno messo nel mirino il calciatore che ha una valutazione importante.

Protagonista anche con la Nazionale, è stato protagonista anche negli ultimi Europei. Il grande salto è avventuo nell’ultimo anno visto che dopo aver giocato con l’Union Santa Fe, nel quale ha giocato 113 partite con 6 gol, è finito anche al Boca Juniors.

Per lui è pronto il grande salto in Europa, con i dirigenti azzurri pronti a chiudere per portare a Napoli Zenón.