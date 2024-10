Serie A, tensioni con i tifosi: club venduto a nuovi proprietari

I cambiamenti spesso sono dolorosi ma necessari, ed è quello che sta accadendo ad un club di Serie A che rischia grosso in vista già di questa stagione con un cambiamento imminente.

Momento di grande tensione per un club di Serie A perché ora c’è una situazione veramente difficile da dover gestire e c’è la possibilità che possano arrivare da un momento all’altro dei nuovi proprietari per comprare il club italiano che può essere venduto.

Sono tutti messi in discussione e anche gli stessi proprietari ora dovranno avere un confronto diretto per quello che è accaduto negli ultimi mesi. Non vanno bene le cose e per questo motivo che c’è una grossa polemica che può portare alla cessione del club per l’arrivo di nuovi proprietari.

Serie A, faccia a faccia con i tifosi: un club può vendere

C’è grande tensione in città per quello che è accaduto nelle ultime settimane con le continue lamentele nei confronti della società e anche i problemi che hanno creato i tifosi con i vari disordini che hanno portato a punizioni esemplari. Perché adesso la situazione è davvero difficile da gestire ed è necessario un faccia a faccia tra le parti. Il club di Serie A deve dare spiegazioni e lo farà in queste ore.

Attimi di grande tensione continua per il Genoa che ora è sempre più vicina alla zona rossa della classifica di Serie A dopo un inizio poco convincente e ora ci si mette anche la sfortuna con gli infortuni dei giocatori di qualità. Il club ha venduto i suoi migliori calciatori come Gudmundsson e Retegui e non ha investito come si aspettava la tifoseria che ora chiede un confronto.

Infatti, proprio nelle prossime ore come confermato da Il Secolo XIX ci sarà un faccia a faccia tra i tifosi del Genoa e la proprietà sul progetto 777. E’ nella giornata di giovedì che ci sarà il confronto per capire quello che sta accadendo in casa Genoa. La squadra ha perso il derby di Coppa Italia contro la Sampdoria che è in Serie B avuto ed è uscita sconfitta nello stadio a porte vuote (dopo la squalifica per gli scontri in città del Derby di qualche giorno prima) contro la Juventus per 0-3.

Ora la classifica Serie A non sorride al Genoa e i tifosi sono preoccupati per questo ci sarà un confronto tra l’amministratore delegato Blazquez e i rappresentanti dei club, riuniti nell’Associazione club genoani. I tifosi si sentono traditi per quello che è accaduto negli ultimi mesi, viste le cessioni eccellenti di trascinatori come Retegui e Gudmundsson avvenute a campagna abbonamenti già chiusa e di Coda ai rivali della Sampdoria.

Ora sono attesi chiarimenti sulla gestione di 777 Partners, il fondo americano che negli ultimi mesi ha fallito l’assalto all’Everton e perso lo Standard Liegi. Inoltre, non mancano i problemi anche interni col presidente Zangrillo che da tempo è in disaccordo con le scelte dall’amministratore delegato Blazquez.