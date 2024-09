Trevisani si schiera col Napoli: “Fanno schifo, ma è così”; ecco con chi ce l’ha

Trevisani scatenato a Pressing, in quello che racconta nello schierarsi a favore del Napoli.

È successo nel corso del week-end, con il noto giornalista di SportMediaset che ha espresso la proprie opinione quando è stato toccato il tema che riguarda il Napoli.

Un episodio non è passato inosservato, almeno a Riccardo Trevisani, se si considera che in altre sedi, non c’è stata proprio la stessa opinione che ha dato il giornalista e telecronista di Canale 5. Le sue parole sono chiare e nette, anche molto forti, in merito a quanto successo in campo.

Napoli, l’opinione di Trevisani: l’episodio non è passato inosservato

Il Napoli vince e convince, lo ha fatto anche sotto gli occhi dei telecronisti Mediaset che hanno commentato quello che è il 5-0 rifilato al Palermo, oltre alla partita di campionato contro il Monza, che è stata commentata alla trasmissione Pressing.

La prestazione brillante del Napoli – o meglio, le prestazioni – non deve mettere in chiaroscuro quello che è successo sul terreno di gioco perché un episodio in particolare, avrebbe potuto compromettere l’esito della sfida che spesso, proprio in gare che si complicano a causa degli stessi, poteva cambiare appunto proprio per quanto non sanzionato dal direttore di gara.

È di questo che parla Riccardo Trevisani quando, con parole molto colorate, si schiera a favore del Napoli su un episodio che è stato commentato diversamente altrove, in presa diretta, sul calcio di rigore non concesso a favore del Napoli.

“Fanno schifo, ma è così”: a cosa si riferisce Trevisani

Il noto giornalista di SportMediaset, ha così commentato il mancato rigore in Napoli-Monza a favore degli azzurri, per fallo di Bianco sul capitano, Giovanni Di Lorenzo: “Non è una cosa grave, però il pestone o il rigore per “step on foot” come lo chiamano, c’è. Su 180 contatti che abbiamo visto così, c’è stato calcio di rigore. Perché Di Lorenzo non deve prenderselo? Perché quello che ha subìto non è calcio di rigore? Dateli tutti a questo punto, perché altrimenti non c’è uniformità. Sono rigori che fanno schifo, ma è così, o non si danno più o li danno a tutti“.

Le immagini dell’episodio: per la moviola era calcio di rigore

Per la moviola del giorno dopo, quello in Napoli-Monza è calcio di rigore. C’è poco da fare, malgrado i commenti in diretta che ci sono stati in merito al “parziale step on foot”, perché lo scarpino di Giovanni Di Lorenzo viene toccato da quello di Bianco, giocatore del Monza, con lo stesso che dalle immagini – chiarissime – si nota come si piega, addirittura. Al Napoli è andata bene per il risultato, ma se quel rigore fosse stato poi decisivo ai fini dello stesso risultato? Si starebbe parlando sicuramente di altro.