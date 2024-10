Un altro argentino al Napoli: colpaccio dal Boca Juniors

Asse Buenos Aires-Napoli, dal Boca Juniors agli azzurri, come la storia insegna in quello che è il legame col Sud America.

Si fa solo il nome del Paese dell’Argentina e i riferimenti storici sono tutti per il più grande di sempre, Diego Armando Maradona, nome che è stato anche fissato all’impianto di Fuorigrotta. Il calciatore del Boca Juniors che può finire come titolare all’interno dello Stadio Diego Armando Maradona.

Insomma, una roba non da poco, sia per gli argentini che per i napoletani. Non solo più il “Cholito” Simeone, un altro argentino potrebbe indossare la maglia del Napoli e giocare titolare, come spiegano all’estero. Uno dei talenti più importanti del campionato in Argentina e del club del Boca, cercatissimo oltretutto da mezza Europa, potrebbe finire al Napoli di Antonio Conte.

Napoli: colpo a gennaio dal Boca Juniors, suggerisce Cavani

Più volte il Cholito Simeone ha dimostrato come, alla canzone di Diego Armando Maradona nei pre-partita allo stadio che porta il suo stesso nome, per un argentino sia qualcosa di speciale. Un legame tra Argentina e Napoli che potrebbe consolidarsi con un altro calciatore dall’Argentina, in arrivo dal Boca Juniors.

Piace a diversi top club d’Europa, ma il terzino mancino a tutta fascia che gioca per il Boca, potrebbe scegliere Napoli e farlo per diversi motivi.

Magari sotto suggerimento di Edinson Cavani, che conosce benissimo quello che è l’ambiente Napoli, indirizzando proprio Kevin Zenon in maglia azzurra, già a gennaio. Dall’estero fanno sapere della possibilità del colpaccio a gennaio, in arrivo appunto dal Boca Juniors.

Calciomercato: colpo per Conte, Manna lo prenderà dal Boca

Lo prenderà dal Boca Juniors, il terzino sinistro che andrà a completare l’organico di Antonio Conte, dando la possibilità a Mazzocchi e Di Lorenzo di alternarsi a destra, magari assieme anche a Spinazzola che, non va dimenticato, è un destro naturale. A quel punto poi, sulla corsia di sinistra si vedrebbero Mario Rui in uscita – non è neppure in lista – e Olivera ad alternarsi proprio con Kevin Zanon.

Chi è il giocatore del Boca che ha stregato il Napoli? Le cifre

Secondo quelle che sono le notizie riportate da PasionFutbol, Kevin Zanon sarebbe un obiettivo del Napoli. Il terzino classe 2001 piace alle big d’Europa, con United e Liverpool sulle sue tracce. Prima che il suo valore di mercato possa schizzare a cifre non alla portata del Napoli, Manna vorrebbe anticipare tutta la concorrenza. E dunque, per 10-15 milioni di euro, il nuovo terzino argentino potrebbe arrivare a gennaio, al Napoli.