Lukaku ha rifiutato la nove di Osimhen: svelato il vero motivo

Comprare la maglia numero 11 di Romelu Lukaku e non la numero 9 ha fatto storcere il naso a diversi tifosi del Napoli.

Il motivo è riconducibile alla scelta di Lukaku, autonoma, che ha letteralmente rifiutato di indossare la maglia numero nove che precedentemente era indossata da Osimhen. Non perché vincolato dal nove stesso di Osimhen, perché nella lista ufficiale non c’era problema ad inizio stagione, di cambiare lo stesso numero del nigeriano, per “liberarlo” a Romelu Lukaku che, alla fine, ha scelto la 11.

Il motivo della scelta di Lukaku non è causato da effetto domino, bensì da una scelta sua del tutto personale, che però riguarda sempre Osimhen. E La Repubblica, nella propria edizione odierna, ha spiegato il perché.

La numero 11 di Lukaku: c’entra Osimhen, il motivo della scelta

Una storia del tutto sua, dimenticando così Osimhen, che resta comunque nei libri della storia del Napoli per essere stato l’attaccante del terzo Scudetto. Chissà che non possa succedere anche per Lukaku, per il quarto Scudetto della storia del Napoli, ma un mattoncino per volta, va costruita la sua di storia.

Nel rispetto di chi l’ha scritta precedentemente, in quelle che sono le scelte che lo legano al Napoli, dopo un passato turbolento recente tra Chelsea e Roma, fatto di più bassi che alti.

Con Antonio Conte vuole tornare all’apice della sua forma e, pur non trovando i gol nelle ultime due partite, va sottolineato di come Lukaku sia a pieno servizio della squadra e poco importano i gol non trovati, se poi i risultati sono quelli di un Napoli capolista. Proprio per andare a fare qualcosa di diverso, come nella scelta del numero di maglia, Lukaku ha scelto di rispettare la storia del Napoli, andando su una maglia diversa da quella di Osimhen.

“Prendo la 11”, il retroscena sulla maglia di Lukaku

I colleghi della stessa fonte spiegano quello che è il retroscena su Osimhen e sulla maglia scelta da Lukaku, che è la 11 e non la 9. Innanzitutto va spiegato come Big Rom sia arrivato negli ultimi giorni di mercato e questo, avrebbe permesso a Lukaku stesso di prendere la nove di Osimhen. Basti pensare che Mario Rui, fatto fuori dal Napoli ma ancora tesserato degli azzurri, abbia perso la numero 6, affidata a Billy Gilmour. Perché non avrebbe potuto anche Osimhen? Se non è successo, è per scelta di Lukaku che ha voluto così “rispettare” la maglia numero nove indossata da Osimhen, rispettando così lo stesso nigeriano e non scegliendo quella maglia che comunque ha scritto la storia del Napoli. Una con la numero 11, tutta sua, per scrivere nuove pagine di storia all’interno del Napoli.

Anche la storia sulla scelta del numero di maglia di Lukaku

C’è anche un pizzico di storia, dietro la scelta della numero 11 di Lukaku. Di recente con Roma e Inter aveva preso la 90 – questa occupata da Folorunsho -, ma Lukaku aveva preso la 11 in una delle esperienze vissute col suo Belgio, nel 2014/2015. Insomma, non una scelta casuale quella per Big Rom.