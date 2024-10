Lukaku salta le prossime partite: non vuole giocare, il motivo

Romelu Lukaku sta diventando sempre più importante per il Napoli di Antonio Conte ma ora si apre una focosa polemica sul belga.

L’attaccante è stato fortemente voluto da Antonio Conte e nelle prime partite è stato subito decisivo con gol e assist che hanno tolto il Napoli dalle difficoltà di gestione della partita e soprattutto hanno evitato che si pareggiassero partite estremamente alla portata per un club come quello partenopeo. Poi è arrivato un momento di flessione, con Juventus e Monza non sono arrivati gol e le prestazioni sono state leggermente inferiori a quelle precedenti e si è aperta qualche discussione.

Lukaku sta provando a prendersi la scena a Napoli e vuole far sì che la squadra possa subito vincere con il suo apporto e la sua qualità tecnica.

Lukaku al centro delle polemiche: decisione presa

Il nome di Romelu Lukaku crea sempre divisione e disparità di visioni da parte dei tifosi, napoletani e non, che lo giudicano di settimana in settimana. C’è chi lo reputa un acquisto di altissimo livello per il Napoli di Conte e chi, invece, pensa sia stata una scelta sbagliata puntare su un Over30 che non potrà fare molto dopo questa stagione senza impegni europei.

Lukaku non è ancora al massimo della forma e anche per questo motivo si sono aperte discussioni sul suo conto. Antonio Conte lo ha giustificato e protetto in conferenza stampa, ricodando che la sua fisicità è diversa da quella di tutti gli altri e che ha bisogno di molto più tempo per essere incisivo e decisivo.

Intanto lo stesso Romelu Lukaku ha preso una decisione clamorosa che gli vale il grande amore dei tifosi del Napoli.

Lukaku non partirà con il Belgio per la Nations League

Romelu Lukaku non si sente ancora al top della condizione fisica e sta vivendo con molta intensità i giorni che che separano il Napoli dai prossimi impegni che possono già essere decisivi ai fini della classifica.

Come già successo nella passata sosta per le Nazionali, anche questa volta Romelu Lukaku ha deciso di non prendere parte agli impegni del Belgio. Secondo quanto riferisce Le Soir, infatti, Lukaku avrebbe chiesto al ct Domenico Tedesco di non essere convocato per i prossimi due impegni di Nations League in programma la prossima settimana perché intende prima rimettersi realmente in forma.

Il commissario tecnico del Belgio ha preso atto di questa decisione, comunicatagli dallo stesso calciatore, e non lo convocherà per le prossime partite.

Lukaku perde il Belgio? Ci sono delle possibilità

Romelu Lukaku vuole restare a Napoli per rimettersi in forma e per lavorare ancora con Conte. Anche se i rischi di perdere la nazionale sono sempre più alti e potrebbe non essere più convocato se gli attaccanti presenti in rosa riusciranno a fare bene.

Vuole tornare a essere decisivo per il Napoli di Conte e per la gente di Napoli, dalla quale ha già preso tantissimo affetto e vuole ripagare con gol e prestazioni di altissimo livello.