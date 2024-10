Napoli, rabbia Kvaratskhelia-Conte: svelato il motivo

Si è creato un caso negli ultimi giorni dopo ciò che sarebbe accaduto tra Kvaratskhelia e Antonio Conte in seguito alle continue sostituzioni del georgiano durante le partite di campionato degli azzurri.

Perché proprio nell’ultima partita c’è stato un altro cambio che non ha preso bene il giovane talento georgiano perché ci sono state delle nuove notizie in merito a questa situazione che si è venuta a creare in casa Napoli dove Conte ha deciso di sostituire Kvaratskhelia nell’ultima partita giocata contro il Monza e vinta al Maradona. Un cambio che non ha preso bene il calciatore.

Infatti, come già era capitato con la Juve, una smorfia e delle parole (non comprensibili, ndr) sono uscite dalla bocca di Kvaratskhelia quando ha visto il suo numero sulla lavagnetta del cambio che ha permesso l’ingresso di un suo compagno, Mazzocchi. Il giocatore avrebbe voluto restare in campo come in tutte le partite e ora è svelato il motivo di ciò che è accaduto.

Napoli, la verità sulla lite tra Kvaratskhelia e Conte

In Napoli-Monza Kvaratskhelia era anche ammonito per un fallo ‘dubbio’ su un giocatore avversario ed è parso molto nervoso in campo per la conduzione del match dell’arbitro che non l’avrebbe tutelato in alcune situazioni e questo hanno portato semplicemente il giocatore ad essere più nervoso del solito.

Per questo motivo al momento della sostituzione Kvaratskhelia non ha preso bene la scelta di Conte e adesso ci sono importanti notizie che riguardano quella che è la situazione legata al calciatore. In conferenza stampa sono arrivate le parole del tecnico che ha raccontato tutto quello che pensa di tutto ciò.

Conte ha confermato che Kvaratskhelia era nervoso per le scelte dell’arbitro e non per il cambio. Inoltre, ha spiegato che ama vedere i suoi giocatori con questo atteggiamento arrabbiati e coinvolti in questo modo. Ci si aspetta subito una reazione ora già nelle prossima partita del Napoli contro il Como.

Un segnale che sprona Kvaratskhelia soltanto a fare ancor di più perché è il suo allenatore a chiederglielo e a contare su di lui per il resto della stagione come ha sempre dimostrato. Intanto, il Napoli sta provando a chiudere il suo rinnovo di contratto che potrebbe garantirgli uno stipendio veramente elevato avvicinandolo subito ai migliori top player d’Europa. Tutti in città aspettano novità sul nuovo contratto di Kvaratskhelia.