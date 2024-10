Retroscena Napoli, annuncio dell’agente: “Ne ho parlato con Chiavelli”

Oggi il Napoli è nelle mani di chi dovrebbe essere, eppure nelle scorse ore è uscito fuori un retroscena che ha attirato l’attenzione dei tifosi partenopei.

Antonio Conte è più che ben voluto all’ombra del Vesuvio, ma l’agente dell’importante allenatore ha svelato che al posto del salentino ci sarebbe potuto essere il suo assistito. Uno scenario interessante, che avrebbe potuto allettare e giovare allo stesso De Laurentiis, ma per un motivo ed un altro alla fine nulla si è fatto, facendo rimanere il presidente azzurro, ed anche tutti i tifosi, con un dubbio amletico: cosa sarebbe potuto essere il Napoli con questo profilo alla sua guida?

Domanda alla quale nessuno potrà rispondere, almeno per il momento, anche perché nel calcio vige la regola del “mai dire mai“.

Retroscena Napoli, c’è l’annuncio dell’agente

Oggi il Napoli si gode Antonio Conte in panchina, ma al posto del salentino ci sarebbe potuto essere un altro profilo altrettanto importante e di caratura internazionale. In una recente intervista, infatti, l’agente dell’allenatore ha svelato che in passato ci sono stati dei contatti con il Napoli.

Si credeva che effettivamente la cosa potesse addirittura andare in porto, ma alla fine per via di alcuni dettagli il tutto è saltato sul più bello, o almeno questo è quello che ha lasciato intendere il procuratore. Considerata la posizione di Antonio Conte in panchina, l’impressione è che passeranno degli anni prima che il Napoli cambi di nuovo allenatore, con il profilo in questione che in quel caso potrebbe essere la prima scelta di De Laurentiis, anche perché i rapporti fra i patron azzurro e l’agente sono più che ottimi.

Intervistato dai colleghi di CalcioNapoli24, Manul Garcia Quilon ha svelato che due anni fa si è sentito con il Napoli per Marcelino, che a quanto pare rientrava nella lista dei possibili sostituti di Luciano Spalletti. Alla fine l’allenatore spagnolo è finito sulla panchina del Villarreal, ma i contatti con Andrea Chiavelli ci furono, e per un momento lasciarono credere che questa strada era percorribile.

Lui al posto di Conte: che Napoli sarebbe potuto essere?

Stando a quanto svelato dall’agente Manul Garcia Quilon ai microfoni di CalcioNapoli24, Marcelino avrebbe potuto sostituire Luciano Spalletti alla guida del Napoli. Questo scenario alla fine non si è verificato, con l’allenatore spagnolo che si è seduto sulla panchina del Villarreal, ma come sarebbe potuto essere il club di De Laurentiis con l’ex Valencia e Marsiglia in panchina?

Prediligendo un 4-4-2 come modulo, neanche Marcelino avrebbe fatto a meno dei vari Kvaratkshelia e Politano/Neres, affiancando alla prima punta Lukaku un altro attaccante, come d’altronde sta facendo anche in Spagna, anche se quel ruolo l’avrebbe potuto occupare proprio il georgiano, visto che ad una prima punta di spessore l’ex Marsiglia accompagna sempre un giocatore di qualità in grado di svariare.