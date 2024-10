Società ricattata dagli Ultras: c’è di mezzo Conte

E’ il caso del momento in Italia per quanto riguarda il mondo del calcio italiano perché arrivano delle nuove notizie sulla vicenda ultras in Serie A.

Un clamoroso colpo di scena e inaspettato per il mondo del calcio italiano che rischia di finire sempre di più nei guai per questo caso ultras che ha messo in ginocchio Milan e Inter. Le ultime notizie non sono per niente positive visto quello che è uscito fuori nelle ultime ore.

Adesso la situazione è complicata perché ci sono diversi club finiti nei guai e la situazione è piuttosto seria visto ciò che è uscito fuori. Oa ci sono notizie importanti su quello che è uscito anche su Antonio Conte.

Caso Ultras Serie A: c’è il nome di Conte

Proprio in queste ore arrivano delle notizie importanti e dei retroscena che spuntano fuori che riguardano questa inchiesta ultras che ora mette tutti in grande agitazione, perché c’è la possibilità che anche altre società oltre a Milan e Inter possano finire nei guai e dover essersi trovare costretti anche a pagare dopo aver avuto la beffa di essere stati sotto scacco della criminalità.

Chi più però è in una situazione davvero surreale sono Inter e Milan e arrivano conferme riguardo questa situazione che ha portato ora le autorità competenti a dover intervenire, perché ci sono delle cose da dover chiarire. Il caso ultras porta al Milan ora in una situazione spiacevole e serviranno dei giorni per capire come andrà a finire.

Si è addirittura parlato di quanto è stato scoperto con i club italiani che hanno avuto contatti diretti col tifo organizzato che ha avuto anche confronti con calciatori e società a cui erano state date delle direttive piuttosto chiare. Infatti, proprio il nome di Antonio Conte è uscito fuori quando gli stessi tifosi avevano detto alla società del Milan di puntare sul suo nome per questa stagione.

La dirigenza rossonera però non è riuscita a chiudere l’accordo per l’allenatore che ha poi scelto il progetto del Napoli e ora Conte per il Milan e i tifosi è solo un obiettivo sfumato. Ma come lui anche tanti altri nomi per il calciomercato erano stati dati dagli ultrà alla società che si è sentita più volte essere messa alle strette per tutta questa situazione che è poi venuta fuori. Ora seguiranno aggiornamenti sulla vicenda delicata.