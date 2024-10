Calciomercato Napoli: Kvaratskhelia come Osimhen, svelata la bomba

Ci sono delle novità sul futuro a Napoli di Kvicha Kvaratskhelia. Ecco le ultimissime riguardo la trattativa per il rinnovo di contratto dell’esterno georgiano.

Sempre più al centro del progetto, la stagione a Napoli di Kvaratskhelia è iniziata nel migliore dei modi. Il giocatore, infatti, si è integrato bene nel sistema di gioco di Antonio Conte che sin da subito ha puntato sul georgiano che è uno dei preferiti del tecnico salentino.

Punto di riferimento della squadra, si attendono le decisione della società riguardo il rinnovo con il Napoli di Kvaratskhelia.

A che punto è la trattativa? Ci sono degli aggiornamenti importanti su questa situazione. Ecco i dettagli.

Cosa sta succedendo a Kvaratskhelia?

Il calciatore sta vivendo un momento particolare della sua vita. Da poco ha visto nascere suo figlio, che subito è arrivato a Napoli dalla Georgia. In campo le prestazioni sono di altissimo livello e la fiducia della squadra e dell’allenatore è totale.

Il calciatore è entrato sempre più parte integrante del progetto. Consapevole di questo, De Laurentiis è a lavoro per rinnovare il contratto di Kvaratskhelia con adeguamento dello stipendio.

Kvaratskhelia: problemi sul rinnovo? Nuovi aggiornamenti

Il rischio di replicare un altro caso Osimhen con Kvaratskhelia è da evitare per il Napoli, che non vuole deupaperare il suo gioiello.

Ovviamente, il carattere di Victor è diverso da quello di Kvicha ed è per questo che il giocatore in questo momento è totalmente concentrato sul campo. A lavoro per il rinnovo del contratto c’è suo padre e lo storico agente.

Intanto, ad oggi, la fumata bianca sulla trattativa non è ancora arrivata. Ecco le ultimissime notizie riguardo questa situazione.

Rinnovo Kvaratskhelia: le parole del giornalista Luca Marchetti

Nel corso della trasmissione Marte Sport Live, l’esperto di mercato di Sky Sport ha fatto il punto riguardo la trattativa che sta potando avanti De Laurentiis per quanto riguarda il rinnovo di Kvaratskhelia.

“Da quello che mi risulta, il Napoli ha offerto a Kvaratskhelia uno stipendio da 6 milioni a stagione. Ovviamente validi da subito. Però non è chiaro se nell’accordo è previsto anche l’inserimento della clausola rescissoria, che sicuramente è un argomento di discussione”.

“Quanto chiede di stipendio al Napoli Kvaratskhelia? 8 milioni di euro anche se quello che ci risulta è che il Napoli non voglia superare l’offerta che è stata già messa sul tavolo dell’entourage del calciatore. L’offerta economica, infatti, è da top di categoria ed è davvero importante. Si tratta di una proposta che non si può rifiutare anche perché il giocatore ha la fiducia totale di Antonio Conte”.