Conte scaramantico, un gesto lo rende già napoletano: il motivo

L’effetto Conte c’è e si vede. Antonio è uno di quelli che trascina tutti, non solo i calciatori, ma anche tutto l’ambiente perché quello che sta accadendo a Napoli è seriamente fuori da ogni logica.

Ci sono delle nuove e importanti notizie che riguardano il futuro dell’allenatore appena arrivato da qualche mese in azzurro e già perno principale del nuovo progetto del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Perché la situazione sembra davvero surreale in questo momento considerando quello che sta accadendo grazie alla trasformazione di Conte.

Antonio Conte ha preso un Napoli fatto a pezzi e l’ha rigenerato. Dalle ceneri di una stagione fallimentare con un 10 posto in classifica e una spaccatura con l’ambiente, ci ha messo pochissimi mesi a tirare su un nuovo progetto il tecnico ex Juventus e Inter.

Napoli, Antonio Conte e il suo gesto scaramantico

Eppure, in molti pensavano che anche quest’anno sarebbe stato difficile sotto questo punto di vista dei risultati perché alla prima di campionato è arrivata una batosta forte con il Verona che ha vinto 3-0 ai danni del Napoli di Conte. Ma è proprio lì che è iniziata una nuova avventura per gli azzurri.

Solo risultati positivi da quel giorno di metà agosto in poi per Antonio Conte che ogni giorno che passa si sente sempre più napoletano. Usa il dialetto e i modi di dire in conferenza, gira per la città giorno e notte e dimostra un attaccamento in panchina sfrenato come un vero tifoso del Napoli, il primo come lui sempre ha ammesso dal giorno che ha scelto questo progetto.

Intanto, c’è un’altra cosa che ha fatto impazzire i tifosi azzurri. Perché anche Antonio Conte sta iniziando a diventare scaramantico come un vero napoletano, c’è un gesto che ha colpito tanto i tifosi che si è ripetuto in queste settimane e ora è svelato il motivo.

Dopotutto anche Conte è un uomo del sud e per questo non è passato inosservato il continuo programmare conferenze stampa non alla vigilia della partita, ma ben due giorni prima. A Napoli in molti si sono chiesti il perché, ma non sono gli unici e ora Repubblica racconta il retroscena.

Antonio Conte ha anticipato di un giorno la canonica conferenza stampa di ogni partita in queste ultime settimane e questo sa tanto di una sana scaramanzia. Il trend è positivo da quando ha iniziato e i risultati girano a favore degli azzurri, per questo motivo non sembra avere nessuna intenzione di volersi fermare.