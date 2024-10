Napoli, colpo a sorpresa dal Brasile: lo manda “El Matador” Cavani

La squadra è già competitiva e forte di suo, ma in quel di gennaio Antonio Conte potrebbe comunque fare qualche accorgimento alla sua rosa.

A conferma di questo il fatto che l’allenatore salentino si starebbe già iniziando a guardare intorno, avendo addirittura individuato nel campionato brasiliano il calciatore che possa fare al caso suo. In Europa nessuno lo conosce, considerato il fatto che gran parte della sua carriera si è sviluppata per l’appunto in Sud America, ma su di lui garantirebbe uno che a Napoli ha scritto la storia, personale e del club: Edison, “El Matador“, Cavani.

L’obiettivo di Conte sarebbe infatti un connazionale dell’attaccante uruguaiano, che non ci ha pensato due secondi a consigliarlo alla sua ex squadra.

Il Napoli si rinforza pescando dal Brasile

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, che a questo punto potremmo dire non essersi mai fermato nonostante la sessione sia chiusa da oramai poco più di un mese. A conferma di questo il fatto che il club partenopeo starebbe già lavorando in vista di gennaio, con De Laurentiis ed il direttore sportivo Giovanni Manna intenzionati a regalare ad Antonio Conte qualche rinforzo di qualità per rendere la rosa ancora più lunga e competitiva per una seconda parte di stagione che si pronostica essere intensa.

Gli investimenti compiuti in estate dal club partenopeo sono stati importanti, ma questo non esclude che non ce ne possano essere degli altri nel prossimo calciomercato invernale, anche perché stando alle ultime notizie, il Napoli avrebbe messo nel mirino una delle stelle del campionato brasiliano.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di fichajes.net, in caso di cessione di uno dei suoi attaccanti, per andare a rinforzare e completare il proprio reparto offensivo, Antonio Conte avrebbe fatto alla dirigenza il nome di Giorgian De Arrascaeta del Flamengo, 30enne uruguaiano sul quale garantirebbe niente poco di meno che Edinson Cavani, non di certo uno qualunque dalle parti di Napoli.

Colpo a sorpresa del Napoli: affare da 15MLN

Il Napoli punta Giorgian De Arrascaeta per rinforzarsi e completare il proprio attacco in vista della seconda parte di stagione. Una scelta piuttosto singolare considerata la totale inesperienza dell’uruguaiano in Europa, eppure Antonio Conte lo ritiene essere un profilo più che adatto per la sua squadra.

Da capire come, se e soprattutto quando De Laurentiis accontenterà il suo allenatore, anche se l’impressione è già nel prossimo calciomercato invernale De Arrascatea possa lasciare il Brasile ed il Flamengo per approdare in Italia. In tutto questo, quanto verrebbe a costare il tutto? Stando a dati Transfermarkt il prezzo del cartellino dell’uruguaiano dovrebbe aggirarsi attorno ai 15 milioni di euro, ma il Napoli potrebbe arrivare a risparmiare qualcosina nel momento in cui il calciatore dovesse spingere con i suoi agenti per realizzare questo trasferimento. Staremo a vedere.