Napoli, colpo dall’U21: l’ha voluto Conte, l’annuncio

Il Napoli ha dato l’impressione di essere già piuttosto competitivo, ma è nell’indole di Conte volere sempre di più, da tutto e tutti.

Per questo motivo, stando alle ultime notizie, l’allenatore salentino potrebbe fare qualche accorgimento nel prossimo calciomercato invernale, anche perché c’è chi non l’ha convinto del tutto in questo inizio di stagione. Uno di questi è senza ombra di dubbio Raspadori, che a gennaio potrebbe lasciare il posto ad uno dei talenti più interessanti dell’U21 italiana. Antonio Conte ha infatti messo nel mirino il giocatore, convinto che possa fare al caso suo e del suo Napoli, proprio alla ricerca di un giocatore con caratteristiche di questo genere.

Da qui a parlare di affare fatto, però, ce ne vuole, anche se l’annuncio del diretto interessato potrebbe dare qualche speranza, o forse no.

Il Napoli pesca dall’U21 italiana: l’ha voluto Conte

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, che a gennaio potrebbe prendersi nuovamente la scena dopo quanto bene fatto in estate. Ovviamente nei piani di De Laurentiis e dirigenza non è in programma alcuna rivoluzione, se non qualche accorgimento per andare a rinforzare e completamente ulteriormente la rosa di Antonio Conte.

Considerati gli investimenti fatti in questi mesi, ad un’entrata corrisponderà molto probabilmente un’uscita, anche se a dirla tutta il Napoli non ne avrebbe bisogno. Allo stesso tempo, però, il salentino è consapevole di dover viaggiare su certi tipi di standard, ai quali si è abilmente adeguato nel corso dell’estate e sui quali viaggerà anche in quel di gennaio, visto e considerato che avrebbe fatto il nome di un unico giocatore per il momento, talento cristallino del calcio italiano e dell’U21 di Carmine Nunziata.

Stando alle ultime notizie, infatti, il Napoli potrebbe tornare all’assalto di Cesare Casadei nel prossimo calciomercato invernale, calciatore che in questo inizio di stagione ha collezionato solo una misera presenza con il Chelsea di Enzo Maresca, in Coppa di Lega per la precisione.

Il Napoli sul talento dell’U21: c’è l’annuncio

Il Napoli starebbe pensando di riportare in Serie A il giovane talento italiano Cesare Casadei, ex Inter ed oggi ai margini del progetto tecnico del Chelsea. Più che possibilità concreta, al momento questa sembrerebbe essere più un’ipotesi, immediatamente accantonata dal diretto interessato, uscito allo scoperto in merito al suo futuro in una recente intervista.

Intervenuto alla conferenza stampa di presentazione della sfida di Conference League contro il Gent, Cesare Casadei ha detto di non stare pensando a quello che gli succederà a gennaio. Al momento non è nei suoi piani andare via in prestito, né tantomeno andare via a titolo definitivo, anche perché è sempre stato un suo sogno giocare nel Chelsea. La situazione per il momento è questa, ma si sa che nel calcio, così come soprattutto nel calciomercato, vige la regola del “mai dire mai“, quindi staremo a vedere, con il Napoli pronto in agguato.