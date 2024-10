Napoli, Conte cambia ancora modulo: ecco chi sarà escluso

Momento decisivo questo per il Napoli di Antonio Conte che affronterà il Como nella prossima giornata di Serie A che sarà valida per l’ultima gara prima della sosta Nazionali.

Il Napoli che in questo momento è al primo posto in solitaria ha una grande occasione, perché giocando di venerdì in anticipo la squadra di Conte ha la concreta possibilità di confermarsi come primo in classifica per altre due settimane almeno stando la sosta di mezzo e a quel punto potrebbe mettere pressioni alle avversarie.

Intanto, si studiano nuove strategie in casa Napoli perché Conte che ha già dato modo di cambiare tanto in pochissime settimane ora ha deciso di pensare ad una nuova svolta tattica per la sua squadra che sembra poter prendere forma in diversi modi.

Napoli, Conte cambia ancora modulo

Possibile svolta ancora per il Napoli di Conte perché l’allenatore sta pensando di cambiare modulo dopo aver già usato il 3-4-2-1 e il 4-3-3. Infatti, ci sono novità molto importanti che riguardano quello che si potrebbe vedere già presto per gli azzurri con i tifosi in grande attesa.

Importanti scelte possono capitare ad Antonio Conte che può ancora cambiare modulo per il suo Napoli. Ci sono novità in merito alle scelte che potrebbe decidere di fare il tecnico del club partenopeo che si trova in cima alla classifica di Serie A.

Secondo quanto raccontato dal Corriere dello Sport sembra che Conte insisterà sul modulo 4-2-4 che è già stato provato nelle ultime settimane a gara in corso e magari potrebbero esserci possibilità anche di vederlo in qualche gara ad inizio match.

Una svolta tattica per Antonio Conte che ora può cambiare modulo al suo Napoli e da un paio di settimane ci sono novità importanti che riguardano la formazione che può schierare il tecnico. Occhio alle scelte che arriveranno già contro il Como nella prossima partita con Caprile in porta; la difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera; A centrocampo Anguissa e Lobotka mentre in attacco giocherebbero Politano, e Kvaratskhelia sulle corsie, cn al centro Lukaku e McTominay.

E’ proprio il jolly McTominay che può essere l’arma giusta per Conte che può essere impegnato nell’attacco a 2 al fianco di Lukaku o arretrare completando il trio di centrocampo con Anguissa e Lobotka. E’ solo in base alla partita che il tecnico Conte può ritrovarsi dinanzi a diverse scelte.