Napoli, retroscena Lukaku: “Mertens me l’ha detto”

Già nel cuore dei tifosi del Napoli, beniamino di Antonio Conte, Romelu Lukaku s’è già preso la squadra. Arriva il retroscena riguardo il suo approdo in azzurro.

Colpo di scena su Romelu Lukaku. Il centravanti azzurri ha rilasciato una lunga intervista nel quale ha raccontato le modalità del suo trasferimento a Napoli.

Ecco cosa gli ha detto Dries Mertens, una volta a conoscenza della trattativa

Cosa ha detto Mertens a Lukaku?

Amici di vecchia data, Mertens e Lukaku hanno condiviso insieme lo spogliatoio della Nazionale belga.

Entrambi, infatti, sono stati i protagonisti della storia recente del Belgio che ha raggiunto dei traguardi importanti nell’ultimo periodo.

Un rapporto idilliaco fra i due ed una volta scoperto della trattativa per l’arrivo a Napoli di Lukaku, Mertens ha subito dato dei consigli al suo amico e collega.

A raccontare l’episodio è l’attaccante del Napoli che ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali del club, nel quale ha raccontato le sue prime impressioni di questi mesi con la maglia azzurra.

“Presentazione al Maradona? Incredibile, non avevo parole. L’atmosferta era davvero diversa ma molto positiva. Ho segnato anche, abbiamo vinto. Cosa potevo chiedere di meglio?”.

“Prendo le cose come vengono, lavoro giorno dopo giorno per migliorarmi. Cerco di dare il massimo sempre poi a fine stagione mi diverto. Adesso sono mesi di sacrificio, in cui tutti devono dare il massimo e vedrai che alla fine i risultati escono”.

Mertens e i consigli a Lukaku su Napoli

Ai canali ufficiali del club azzurro, Romelu Lukaku ha rilasciato un’intervista nella quale ha raccontanto questo curioso episodio. Un retroscena relativa al suo arrivo a Napoli.

“Seguo molto Instagram e quando è uscita fuori la notizia del contatto con il Napoli, i tifosi mi hanno sommerso di messaggi. Ho avuto la possibilità di parlare anche con Mertens, che conosco dall’età di 17 anni. E’ un amico fidato e devo dire che dall’inizio mi ha preparato sulla vita qui a Napoli”.

“Quando giochi con questa maglia si percepisci che rappresenti una città intera e la sua gente. E’ un qualcosa di fantastico da provare. Ogni giorno ho l’energia per dare il massimo. Tutte le persone che lavorano per questo club hanno a cuore il Napoli. Ciò ti fa sentire davvero bene anche se si avverte l’enorme responsabilità”.