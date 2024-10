Stagione finita per Bremer: la Juventus lo sta soffiando al Napoli

Brutte notizie arrivano dal JMedical per Gleison Bremer, costretto a saltare il resto della stagione per un doppio, grave, infortunio.

Thiago Motta temeva questo epilogo, che puntualmente si è verificato a seguito degli esami strumentali ai quali si è sottoposto nella mattinata di oggi il difensore brasiliano. La Juventus ha dunque perso uno dei pilastri non solo della sua difesa, ma anche e soprattutto di tutta la squadra, per leadership e tecnica.

Questo costringerà Cristiano Giuntoli a mettere mano al taccuino e capire come e con chi andare a sostituire Bremer, anche se l’uomo mercato della Vecchia Signora avrebbe già un’idea, che di certo non piacerà al Napoli ed ai suoi tifosi.

Stagione finita per Bremer: Giuntoli punzecchia il Napoli e lo sostituisce

Alla fine è andata a finire proprio così. Thiago Motta lo sapeva, così come Bremer stesso, ma la speranza è che in qualche modo si potesse essere comunque evitato il peggio. Così non è stato, con il difensore della Juventus che ha addirittura subito la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio sinistro.

Un infortunio, questo, tanto grave al punto che i tempi di recupero sono previsti tra i 6 ed i 7 mesi, motivo per il quale la stagione di Bremer è finita con largo anticipo. Questo costringe Motta a fare affidamento sui “soli” Gatti, Danilo, Cabal e Kalulu, che potrebbero però non bastare lungo tutto il corso della stagione. Per questo motivo la Vecchia Signora potrebbe presto mettere mano al taccuino e valutare un profilo col quale andare a sostituire il brasiliano, anche se l’impressione è che Cristiano Giuntoli abbia già individuato chi di dovere, giocatore che fra le altre cose sarebbe seguito anche da Napoli ed Inter.

Stando alle ultime notizie, dunque, la Juventus potrebbe anticipare tutti nella corsa Jaka Bijol dell’Udinese, difensore per caratteristiche ed esperienza in Serie A è quello che potrebbe avvicinarsi di più a Bremer, seppur con le dovute differenze.

Giuntoli potrebbe andare a pescare dal Napoli

Bijol è un’idea più che valida per la difesa della Juventus, ma sappiamo benissimo, conoscendo il personaggio, che Cristiano Giuntoli potrebbe cacciare dal cilindro una magia.

A fronte di questo, nonostante lo sloveno sembrerebbe essere ad oggi il profilo ideale per la Vecchia Signora, non è da escludere che l’uomo mercato bianconero bussi alla porta del Napoli per Amir Rrahmani, giocatore in netta crescita grazie alla cura Conte e che addirittura è in questo momento il miglior difensore al mondo per quanto riguarda il gioco aereo. Caratteristiche, queste, che potrebbero decisamente fare al caso della Juventus, ma per il momento questa rimane un’utopia, anche perché non è credibile pensare che De Laurentiis e Conte si privino di un’inamovibile a stagione in corso. Staremo a vedere.