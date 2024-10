Allarme Lukaku, stangata pesante per Conte: il problema che nessuno sapeva

Romelu Lukaku è l’uomo sul quale si sta appoggiando il Napoli di Antonio Conte ma ora spunta un allarme clamoroso: è nato un problema.

L’attaccante belga è sicuramente uno dei centravanti migliori del campionato italiano e il Napoli lo ha voluto fortemente regalare a Conte per il post Osimhen per far sì che l’allenatore potesse lavorare nel migliore dei modi con calciatori di sua fiducia assoluta. I primi risultati si stanno già vedendo, con ottime prestazioni da parte di tutta la squadra che al momento è al primo posto e che vuole continuare su questa scia, nonostante le difficoltà di un campionato come la Serie A.

Lukaku al Napoli ha già collezionato buoni numeri ma ora sta nascendo un problema che può diventare molto serio in vista del futuro.

Napoli, allarme Lukaku: la situazione

Lukaku per il Napoli è stato subito fondamentale, grazie al suo modo di giocare e ai gol e gli assist che ha collezionato fino a questo momento. Le sue prestazioni sono state quasi tutte positive ma nelle ultime giornate non è riuscito a essere pericoloso in area di rigore e per questo motivo si è attirato anche qualche critica da media e tifosi.

Il nome di Romelu Lukaku è sempre accostato alla volontà di gol e assist che caratterizzano le sue prestazioni e ovviamente anche al gioco fisico e spigoloso che chiede Antonio Conte alla sua squadra.

Ora sta nascendo un poblema Lukaku e sia Conte che il Napoli sono in allerta totale.

Problemi fisici per Lukaku? L’annuncio spaventa i tifosi

Il Napoli si è affidato completamente a Romelu Lukaku per questa nuova stagione e Conte sta facendo di tutto per averlo in forma al 100% il prima possibile per riuscire a mettere in atto il gioco che chiede alla sua squadra. Nelle ultime partite – contro Juventus e Monza – BigRom è parso meno coinvolto nel gioco degli azzurri a causa proprio di questioni legate alla condizione fisica che non è ancora la top.

Secondo quanto riferisce Il Mattino, però, ora il Napoli è preoccupato per i muscoli di Lukaku. Non dà segni di infortunio ma ci sono alcune noie muscolari da smaltire e che potrebbero creare non pochi problemi alla squadra azzurra.

Per questo motivo Lukaku e Conte, con lo staff medico del Napoli, stanno lavorando sulla conservazione del muscolo e ciò potrebbe creare ulteriori partite sottotono per il belga.

Noie fisiche per Lukaku: rinuncia al Belgio

Lukaku conosce alla perfezione i suoi limiti. Il belga sa che nelle ultime partite non è stato al top e vuole subito rimediare per far sì che i tifosi possano gioire con le sue giocate. Ma è il primo ad essere consapevole di dover entrare ancora in forma e per questo ha deciso di non partire con il Belgio per gli impegni di Nations League.

Così come accaduto qualche settimana fa, è stato il belga a chiedere a Domenico Tedesco – ct dei Red Devils – di non convocarlo. Questa mattina è stata diramata la lista dei convocati e BigRom non ne fa parte.