Calciomercato: “colpo ad un passo”, la notizia prima del match

Prima del match, la notizia svelata dal quotidiano che ha spiegato quello che è il “colpo ad un passo” che riguarda il Napoli.

In precedenza a quelli che sono adesso i momenti con Antonio Conte, che sta cercando di chiudere in bellezza prima della sosta per lanciarsi in vetta e allontanare le big che inseguono, per il sogno Scudetto sul quale ha apertamente parlato ai tifosi.

Un sogno che non vuole togliere ai tifosi, nonostante gli obiettivi chiari della stagione sono altri: piazzarsi per le coppe. Un piazzamento che sarà possibile grazie al mercato importante del Napoli, fatto nel corso di questa estate e che ha visto, in precedenza, anche un “colpo ad un passo”, nel retroscena che viene svelato prima di Napoli-Como.

Calciomercato Napoli: la notizia prima del Como

È arrivata prima del Como, la notizia sul “colpo ad un passo” che viene svelato da Tuttosport, nel corso di quella che è l’edizione odierna del quotidiano.

Svela, il quotidiano piemontese, che proprio negli anni in cui ci fu quel Napoli-Empoli con deviazione fortuita e che portò all’esultanza di Patrick Cutrone, lo stesso calciatore, avrebbe dovuto vestire la maglia del Napoli e non quella dell’Empoli.

L’arrivo di Cutrone era possibile ed è stato praticamente ad un passo dal Napoli, sotto un’altra gestione, e che avrebbe potuto cambiare le sorti sia del calciatore che del Napoli stesso che, l’anno dopo, avrebbe poi preso il Cholito Simeone con Raspadori, da alternare alla punta titolare di quei tempi, Victor Osimhen.

“Colpo ad un passo”, stasera è un avversario in Napoli-Como

Quello che veniva definitivo come “colpo ad un passo”, nel retroscena svelato questa mattina, sarà invece un avversario del Napoli. Si tratta infatti di Patrick Cutrone, calciatore che affronterà da titolare della formazione di Cesc Fabregas, la partita di Napoli-Como. Lo stesso Cutrone che piaceva sotto la gestione di Gennaro Gattuso, che lo lanciò ai tempi del Milan, quando era giovanissimo. L’attaccante, poi, ha avuto una carriera del tutto diversa, ma sta vivendo l’esperienza da capitano al Como in Serie A e vuole incidere, magari proprio per convincere club importanti come il Napoli a puntare su di lui, ora che è entrato nel vivo della sua carriera.

Tutta la verità sul colpo dal Como: ancora possibile?

Adesso le cose sembrano cambiate, il Napoli ha puntato su altro e Cutrone al Como sta benissimo. Chissà che in futuro, per Cutrone, non possa aprirsi tale opzione. Ma per ora tutto tace, con Simeone e Raspadori che provano a dire la propria in un momento dove Lukaku pare intoccabile assieme a Kvaratskhelia e Politano.