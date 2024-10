Calciomercato Juve: arriva un nuovo difensore, soffiato al Napoli

La Juventus è in emergenza, causa Gleison Bremer e il suo infortunio al crociato. Pertanto, occhio a tutti i movimenti di calciomercato.

Gli stessi movimenti di calciomercato, targati Cristiano Giuntoli, potrebbero inevitabilmente riguardare il Napoli. Da una parte perché si è già fatto il nome di Rrahmani, ovviamente incedibile e insostituibile per il Napoli, figurarsi in questo momento della stagione, ma dall’altra ci sono i calciatori che Giuntoli seguiva da vicino anche nella sua esperienza in azzurro, quando il Napoli si laureò poi campione d’Italia nel 2023.

A riportare la notizia sull’affare di calciomercato a gennaio per la Juventus, che prende un nuovo difensore nella sessione invernale, sono i colleghi di Tuttosport. E questo, andrebbe a beffare gli azzurri, per il mercato che sarà.

Calciomercato: la Juve lo soffia al Napoli, la notizia a gennaio

Malgrado il Napoli si sia completato nel suo organico, la mancata cessione di Osimhen ha fermato l’arrivo di un nuovo difensore centrale o comunque anche di un esterno destro e Giovanni Manna, per questo, sta lavorando proprio al mercato invernale.

Quello che viene definitivo come “calciomercato di riparazione”, per il Napoli, lo sarà davvero. Così come lo sarà per la Juve che però, a questo punto, andrà a soffiare uno dei calciatori che in passato erano seguiti anche dal Napoli.

Si tratta infatti del centrale di difesa francese che Manna aveva opzionato nel corso dell’ultima estate, lasciando poi perdere e trattenendo Juan Jesus, senza andare verso Hermoso e gli altri. Come riporta il quotidiano piemontese, la Juve sarebbe pronta a mettere le mani sul nuovo difensore, soffiandolo così al Napoli.

Juve, soffiato al Napoli il difensore: per 20 milioni

Per circa 20 milioni, la Juventus è pronta a soffiare il difensore al Napoli. Si tratta di un centrale classe 2000 che, per le cifre che chiedeva il Wolfsburg ai tempi, è stato mollato dagli azzurri, che hanno puntato su altro. Ma non era mai uscito dai radar dei partenopei, come raccontano da Tuttosport, così come rientra adesso in quelli della Juventus, pronta ad anticipare la concorrenza che, in futuro, ci sarebbe potuta essere appunto col Napoli. Il difensore centrale francese, Maxence Lacroix dopo i mesi passati al Crystal Palace, potrebbe compiere il grande salto e finire alla Juventus.

Napoli, difensore cercasi: ma la Juve è pronta a beffare gli azzurri

Per completare la rosa, il Napoli potrebbe puntare su un altro difensore, così da dare a Rrahmani e Buongiorno, un altro sostituto, non contando solo su Rafa Marin e Juan Jesus, come si è visto in Coppa Italia. Il non fare le coppe “aiuta” gli azzurri nella gestione delle scelte, ma da gennaio in poi toccherà valutare opzioni anche in vista della prossima annata perché, salvo scongiuri – già fatti pubblicamente dal patron Aurelio De Laurentiis – il Napoli si lancia per un posto in Champions League nel 2025.