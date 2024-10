Hanno convinto Cavani a firmare: ecco con chi chiude la carriera

Colui che ha fatto la storia del Napoli e non solo è pronto ad una nuova avventura. Perché a 35 anni hanno convinto Cavani a firmare e viceversa, ecco con chi ha deciso di chiudere la carriera.

Sono 17 gol in 27 partite le reti di Edinson Cavani in questo 2024 con la maglia del Boca Juniors e ora che è in scadenza di contratto a dicembre e c’è la possibilità di prenderlo da svincolato a 35 anni che viene fuori una nuova grande occasione per il giocatore uruguaiano che ha fatto le sue fortune in carriera in Italia con le maglie di Palermo e Napoli dove ha raggiunto la consacrazione, per poi andare al PSG.

Adesso è tutto pronto per quella che sarà una nuova sfida personale per Cavani che ha voglia di firmare per restare ancora nel mondo del calcio e una squadra sembra averlo convinto con un contratto importante per andare a chiudere la carriera da vera leggenda.

Calciomercato: nuovo accordo con Cavani

Colui che è stato tanto ambito dai migliori club al mondo è ora pronto alla nuova sfida. C’è lì alle porte un’avventura davvero importante per Cavani che a 35 anni sta dimostrando di avere ancora una certa confidenza con il gol e per questo non ha nessuna intenzione di fermarsi.

Più volte si è parlato di un possibile ritorno in Serie A di Cavani con la maglia di altri club importanti, perché in molti hanno provato a prenderlo dopo averlo solo sognato come anche Juventus, Inter e Milan. Adesso ci sono delle nuove notizie che riguardano proprio quello che sarà il trasferimento del giocatore per poter chiudere la propria carriera.

Ora si parla del possibile ritiro dal calcio per Cavani dopo due anni al Boca Juniors e con il contratto in scadenza. Ma il giocatore uruguaiano ha già pronto un club che l’ha convinto a firmare per altri due anni per andare poi a dire addio al calcio all’età di 37 anni.

Infatti, ci sono novità molto importanti che riguardano proprio la scelta del centravanti uruguaiano ex Napoli, perché si parla di un nuovo accordo tra Cavani e il Boca Juniors per un contratto di 2 anni che può portarlo a chiudere poi la carriera con il club argentino all’età di 37 anni. A riportare la notizia sono i colleghi di Olé.