Napoli: c’è un problema con Lukaku, la rivelazione dal Belgio

C’è un problema con Lukaku, dal lontano Belgio avvisano gli azzurri su cosa sta succedendo con Big Rom.

“Si sente il padrone” dicono su Lukaku e c’è un tema, molto delicato, che riguarda il numero 11 del Napoli. Questo, ai microfoni della radio ufficiale del Napoli, Radio CRC, dove il giornalista belga ha messo in evidenza quello che in Belgio sta diventando un problema e che riguarda proprio il centravanti del Napoli.

Proprio nella giornata di giovedì, intanto, erano arrivate delle dichiarazioni molto belle da parte del bomber ex Inter e Roma, in merito al legame che si sta creando con il Napoli e i napoletani, in questi suoi primi momenti in azzurro. Allo stesso tempo però, dal Belgio, lanciano quello che è un vero e proprio allarme in merito al “problema Lukaku”.

“Problema Lukaku”, c’entra il Napoli: la notizia dal Belgio

Dal Belgio riferiscono che, su Lukaku, si sta vivendo un problema. E non di poco conto. Chiaro è che a monitorare la situazione c’è Antonio Conte perché, sin dai primissimi giorni in azzurro, si sta prendendo cura in prima persona della forma fisica di Big Rom che, a detta del tecnico salentino, è tutta ancora da trovare.

E lavora per essere al 100% l’attaccante belga che, anche domani, partirà titolare in Napoli-Como nella speranza di segnare un altro gol in maglia azzurra e, davanti al Diego Armando Maradona, questa volta spera di poter esultare con la sua iconica esultanza perché, la prima volta che fu con il Parma, la fretta di voler segnare il secondo, non gli permise di fare altro che raccogliere il pallone in porta per rimetterlo a centrocampo.

Ma questo troppo “amore” per la voglia di primeggiare col Napoli, starebbe diventando un problema in Belgio. Il motivo? La sua scelta di restare a Napoli, per riprendersi, non rispondendo alla convocazione del tecnico Tedesco.

“Lukaku si sente il padrone”, le parole su Big Rom

A parlare della situazione di Romelu Lukaku, è il giornalista dal Belgio, Sacha Tavolieri. Ai microfoni dell’emittente satellitare, ha così commentato: “Lukaku è molto importante per il Belgio e nessuno può permettersi di metterlo fuori. Lo stesso problema lo hanno vissuto in Svezia con Ibra. Tedesco è giovane come allenatore e sta soffrendo di questa situazione. Consideriamo che Lukaku si sente il padrone, è un elemento importante nello spogliatoio del Belgio. E allora se non si sente di giocare, non giocherà”.

Lukaku avrebbe un problema con l’allenatore: il motivo

Avrebbe un problema con il Belgio e il suo allenatore, Romelu Lukaku e questo lo spinge a preferire di allenarsi col Napoli, piuttosto che vivere una situazione non felice in una gestione non soddisfacente col Commissario Tecnico, Domenico Tedesco. Lukaku sarebbe deluso dalla gestione al Belgio del proprio CT, i rapporti tra i due non sono proprio ottimi, per usare un eufemismo.