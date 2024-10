Napoli, Conte non si accontenta: “A Lukaku voglio dire una cosa”

Cosa ha detto Conte a Lukaku? C’è una novità che riguarda l’allenatore del Napoli che ha fatto il punto riguardo l’attaccante belga.

Il primo posto, il doppio assist, il gol: non basta. Conte è un fiume in piena. Il tecnico pretende sempre il massimo dalla sua squadra e dai giocatori ed è per questo motivo che nel corso dell’intervista rilasciata a Sky Sport, al termine della partita di campionato Napoli Como, ha lanciato un messaggio chiaro a Romelu Lukaku.

Ecco le dichiarazioni dell’allenatore che, comunque, si gode questo momento degli azzurri che chiudono prima della sosta in cima alla Serie A. Un risultato davvero importante, considerando anche l’inizio difficile.

Tanta gioia per i tifosi azzurri, che hanno assistito ad un match davvero intenso della propria squadra che ha vinto contro il Como in questo turno di campionato.

Un successo che conferma i progressi della squadra, attualmente al primo posto solitario in Serie A. La squadra è in crescita ed anche la condizione di Lukaku è cambiata: il belga resterà a Napoli, durante la sosta, per proseguire il suo percorso d’allenamenti.

Ecco le dichiarazioni di Conte su Romelu Lukaku che fanno impazzire i tifosi.

Napoli: intervista ad Antonio Conte

Così Antonio Conte ai microfoni di Sky Sport, dopo Napoli-Como 3-1.

L’allenatore ha fatto il punto della situazione e si è mostrato soddisfatto dei progressi di questa squadra.

“Quattro vittorie di seguito? Abbiamo fatto il nostro dovere. A inizio anno, se mi avessero detto che sarei stato al primo posto prima della sosta di ottobre non ci avrei creduto. Non pensavo potesse accadere ed avere questo tipo di andamento in campionato con dei risultati così importanti, raggiunti in maniera veloce. Devo dire grazie a questi ragazzi che sin dall’inizio si sono mostrati disponibili nel lavorare tanto con me e lo staff. Siamo sempre sul pezzo, questo è fondamentale. La piazza è importante e le aspettative sono tante, vogliamo regalare ai nostri tifosi serate come queste”.

Conte lancia un messaggio a Romelu Lukaku

“Lo dico sempre, Romelu è uno di quei giocatori che da solo può davvero spostare gli equilibri ed essere determinante. Oggi, per esempio, è cresciuto come condizione fisica ed anche partecipazione al gioco. Però credo che possa fare di meglio. Deve continuare in questo modo e lavorare nella giusta misura. Deve tornare ad un livello importante ed ha tutto per farlo”.