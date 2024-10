Napoli, difetto McTominay: spunta un problema, la rivelazione

Colpo di scena in casa Napoli per quanto riguarda uno dei tanti nuovi acquisti Scott McTominay. Perché si è parlato tanto del suo arrivo e ora i sono delle importanti notizie in merito.

Il campione di origini scozzesi è arrivato dopo una lunga carriera al Manchester United, la sua squadra del cuore che però l’ha scaricato vendendolo al Napoli senza troppe obiezioni, visto che Ten Hag ha deciso di puntare su altri nomi. Adesso ci sono delle importanti novità riguardo quello che è stato un investimento del Napoli su Scott McTominay.

Perché c’è stata subito grande esaltazione per il Napoli e i suoi tifosi quando è stato acquistato Scott McTominay già dal suo primo giorno in azzurro quando è arrivato all’aeroporto di Capodichino e all’Hotel dove alloggiava dove ha trovato una grande affluenza di tifosi pronti ad accoglierlo. E’ stato considerato uno dei migliori acquisti dell’estate, ma non per tutti.

Napoli, problema McTominay: la rivelazione

In tanti già amano McTominay a Napoli, è forse lui il nuovo acquisto che è già entrato nel cuore dei tifosi per il modo di giocare e la sua felicità nel mostrare di essere un nuovo giocatore della SSC Napoli. Adesso però ci sono anche delle critiche che arrivano nei suoi confronti di chi il Napoli lo segue e commenta ormai da diverso tempo.

A dire la sua su McTominay è stato il noto agente sportivo Enrico Fedele che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai colleghi di Televomero sul nuovo centrocampista del Napoli, andando un po’ controcorrente.

Perché Fedele ha analizzato il giocatore parlando di una fisicità indispensabile per il Napoli di Conte, ma ha evidenziato anche i tanti difetti che avrebbe il calciatore tra cui quello più grande che riguarda il movimento in campo di andare sempre in ogni azione incontro alla palla con l’avversario dietro.

Un movimento quello di McTominay che potrebbe penalizzare lui e il Napoli nella fase offensiva, sprecando così la possibilità di giocare faccia alla porta e mettendo in mostra tutta la sua esplosività di centrocampista aggiunto nel reparto d’attacco.

Vedremo se con il passare delle settimane possa cambiare il modo di giocare di McTominay con il Napoli grazie a Conte e che stagione sarà per lui in azzurro visto che ha iniziato già con 1 gol segnato in Coppa Italia dopo pochi secondi dal suo ingresso in campo.