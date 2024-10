Napoli, messaggio ai tifosi: promessa per il prossimo anno

Ci sono delle importanti dichiarazioni che arrivano e riguardano il futuro di uno dei campioni del Napoli perché può arrivare ora un segnale ai propri tifosi.

Sono tanti i calciatori del Napoli considerati di un livello superiore alla media e tra i migliori in Europa, per questo motivo ora che arrivano delle importanti notizie di calciomercato con un segnale molto importante arrivato proprio da quello che è uno dei beniamini azzurri.

Possibile colpo di scena in casa Napoli, si parla molto di quello che può essere il futuro di un giocatore che sembrava potesse cambiare con un addio. Ma ora il segnale è completamente diverso perché è arrivata la sua intervista che cambia le carte in tavola anche in vista del prossimo anno, perché è questo il segnale arrivato ai tifosi.

Calciomercato Napoli: messaggio ai tifosi

Uno dei migliori giocatori del Napoli ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti e questo è anche un segnale di calciomercato che può rappresentare qualcosa di molto importante in vista del futuro.

A parlare a cavallo di Napoli – Como è stato Stanislav Lobotka, il centrocampista e regista azzurro che è considerato uno dei migliori da anni e ora ci sono importanti notizie in vita del suo futuro. Perché il calciatore che è in scadenza di contratto nel 2027 ha voluto mandare un messaggio molto importante ai suoi tifosi che lo considerano uno dei calciatori più amati.

Lobotka ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport parlando in inglese e il giornalista gli ha strappato una battuta chiedendo delle parole in italiano visto che è ormai a Napoli da tanti anni. Lui ha risposto subito con: “Vedremo il prossimo anno”.

Un segnale e messaggio importante quello di Lobotka nei confronti dei tifosi del Napoli in vista del suo futuro. Perché è vero che ha ancora diversi anni di contratto, ma le sue qualità non sono passate inosservate e tanti club hanno provato a comprare il centrocampista slovacco in questi anni.

Parlando già al prossimo anno è arrivato un indizio chiaro da parte di Lobotka verso i tifosi del Napoli, il suo contratto è in scadenza nel 2027 e c’è già la testa al progetto anche per i prossimi anni in azzurro. Un pensiero che va di pari passo anche a quello del Napoli che lo considera uno degli intoccabili a meno che non arrivino offerte folli.