Paradosso Conte, fa fuori il suo pupillo: “Non giocherà più”

Il Napoli di Antonio Conte è al primo posto in Serie A e continuando di questo passo può divnetare una seria candidata allo Scudetto.

“Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta“, non fa proprio così il motto del Napoli ma fa così quello di Antonio Conte, ancora e sempre legato alla juventinità innata che è dentro di sé e che ha portato in giro per il mondo nelle sue esperienze da giocatore e da allenatore. Ha iniziato la sua esperenza al Napoli con la consapevolezza che ci fossero delle difficoltà importanti ma sa anche che è in grado di risolverli.

Il Napoli ha ancora tanto lavoro da fare per poter pensare in grande in vista del futuro e per questo Conte e il suo staff sono al lavoro per risolvere ogni problema.

Napoli: sta nascendo un problema con un top

Il Napoli è al primo posto in classifica e intende rimanerci per un bel po’. La rosa a disposizione di Antonio Conte è sicuramente molto forte e in grado di poter reggere fino alla fine della stagione i ritmi di tutti gli altri top club, con la speranza anche della cadute di alcune grando per riuscire a restare in vetta. Il primo obiettivo era e resta la qualificazione in Champions League ma a Napoli non si pongono ostacoli ai sogni e quindi si spererà nello Scudetto.

Antonio Conte vuole un Napoli vincente e in più occasioni ha ribadito la sua soddisfazione per il lavoro di tutto il gruppo, che si sente all’altezza delle grandi aspettative che ci sono quotidianamente intorno alla squadra.

Intanto, però, sta nascendo un problema che è più simile a un paradosso: Conte ha deciso di “escludere” il suo pupillo.

Neres relegato in panchina: gioca sempre Politano

David Neres è uno degli acquisti più importanti del mercato estivo del Napoli. Il laterale brasiliano ha lasciato il Benfica per trasferirsi in azzurro e le sue prime apparizioni sono state eccezionali, con assist, gol e occasioni create in tutti gli spezzoni disputati e nell’unica partita in cui ha giocato da titolare.

E proprio questo rischia di diventare un paradosso in casa Napoli. Neres è stato relegato a panchinaro di lusso. Ha giocato solo 52 minuti fino a questo momento in Serie A ma ha sempre lasciato il segno, eppure gioca sempre Politano.

Gli oltre 30 milioni spesi per il suo cartellino, dunque, rischiano di diventare un po’ pesanti se nelle gerarchie di Conte viene sempre prima l’ex Sassuolo al primo posto.

Neres sfida Politano: vuole il posto da titolare

“Ora Neres non gioca più, Conte ha scelto Politano“, è il commento di decine e decine di tifosi del Napoli che sui social hanno ormai chiara la gerarchia ma sperano ancora di vedere il brasiliano da titolare inamovibile. Le prestazioni dell’esterno italiano, però, sono eccezionali fino a questo momento ma Conte non ha precluso alcuna possibilità.

“Gioca chi sta meglio e riesce a eseguire il mio gioco“, ha ripetuto anche nelle ultime conferenze, dando anche la spinta a Neres per cercare di entrare il prima possibile nei suoi meccanismi e poter così diventare titolare.