Calciomercato Napoli: affare con il Real Madrid, intreccio per un big

Notizia bomba dalla Spagna, che riguarda proprio gli azzurri. Intreccio con il Real Madrid per il Napoli, che tratta per il big: ecco tutti i dettagli.

Ci sono delle importanti novità relative al futuro del calciatore. Conteso da più società, c’è un contatto in corso fra Aurelio De Laurentiis e Florentino Perez che potrebbe portare ad una svolta per quanto riguarda questo affare.

Notizia sorprendente, che arriva dalla Spagna subito dopo la bella vittoria di campionato degli azzurri che chiudono questa parte del campionato – prima della sosta delle Nazionali di ottobre – al primo posto in classifica.

Cosa succederà nel prossimo mercato? Ecco un retroscena.

Arrivano delle indiscrezioni di mercato che riguardano il big della squadra, che è nel mirino di alcune importanti società europee.

La trattativa è vicina alla svolta anche grazie a questo nuovo contatto fra gli spagnoli del Real Madrid ed Aurelio De Laurentiis, che ha dei buoni legami con la società di Florentino Perez dal quale ha preso – la scorsa estate – il giovane Rafa Marin.

Questa volta, un altro colpo di mercato potrebbe presto diventare ufficiale. Nell’affare, però, c’è un big che ha catturato l’attenzione del club.

Quale affare di mercato sta portando avanti il Napoli con il Real Madrid?

Dalla Spagna rilanciano questa notizia relativa all’interesse per il calciatore, che sta diventando sempre più importante nella sua squadra.

Prenderlo non sarà facile anche se ci sono delle buone possibilità che l’affare fra Napoli e Real Madrid possa andare in porto. Anche perché, il club per il momento non ha chiuso per il rinnovo di contratto del calciatore che da tempo chiede un adeguamento.

La svolta può arrivare prossimamente proprio per la gioia di Carlo Ancelotti che può accogliere al Real Madrid Khvicha Kvaratskhelia. L’esterno del Napoli, infatti, è nel mirino della squadra spagnola per la prossima stagione.

Per convincere Aurelio De Laurentiis, come riportato da fichajes.net, Florentino Perez può portare al Real Madrid Kvaratskhelia e dare al Napoli qualche contropartita.

Infatti, nella squadra blanca ci sono diversi esuberi così come tanti altri giovani in rampa di lancio, come lo stesso Marin che si è trasferito in azzurro l’estate scorsa. Trovare un accordo, dunque, non sarà un problema anche se da Napoli circola un’altra voce sul futuro di Kvara.

Kvaratskhelia Real Madrid: ecco le ultime notizie

Il Napoli non è disposto a perdere Kvaratskhelia che è valutato attorno ai 90-100 milioni di euro. Aurelio De Laurentiis ha iniziato a muoversi per rinnovargli il contratto, che aumenterebbe l’ingaggio del georgiano fino a 5-6 milioni di euro all’anno. Un tentativo per mantenerlo ancora in squadra anche se le sirene del Real Madrid possono cambiare tutto e portare in Spagna Kvaratskhelia.