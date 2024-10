Calciomercato: occhio Napoli, Giuntoli lo porta alla Juve

Chi prende la Juventus dal Napoli? Ecco le ultimissime notizie di mercato sul prossimo obiettivo dei bianconeri, che sono pronti a pescare dal Napoli il prossio rinforzo.

La Juventus guarda in casa Napoli per rinforzare la rosa in vista del mercato di gennaio 2025.

Ecco nuovi aggiornamenti riguardo il giocatore del Napoli nel mirino di Giuntoli, che è pronto a portare l’azzurro alla corte di Thiago Motta. C’è una nuove voce in merito al presunto contatto fra il dirigente e il suo ex calciatore.

Ancora una volta, escono fuori indiscrezioni di mercato relative al doppio asse Torino Napoli, con Giuntoli protagonista di questa telenovela.

Il dirigente, con un passato in azzurro, questa volta è pronto a mettere a segno il super colpo e chiudere l’operazione riguardo il giocatore del Napoli che sotto la gestione di Antonio Conte sta trovando poco spazio rispetto agli anni scorsi.

Ecco perché, la società può prendere in considerazione l’offerta della Juventus che sta lavorando per rimpolpare la rosa a disposizione di Thiago Motta che, dopo l’infortunio di Bremer e Milik, ha bisogno di nuovi giocatori in avanti.

Calciomercato Napoli: c’è l’offerta della Juve

Giuntoli non ha mai perso di vista il calciatore che è da sempre un pallino del dirigente, che lo portò in azzurro parecchi anni fa.

Un vero e proprio pallino del direttore, che adesso vorrebbe concludere l’affare con il Napoli per portarlo alla Juventus. La trattativa non è facile, anche a causa della forte rivalità che c’è fra i due club.

Inoltre, a complicare tutto, anche i rapporti poco iddiliaci con Aurelio De Laurentiis che però potrebbe lasciare campo aperto a Manna che è un ex bianconero.

Ed è proprio l’attuale ds azzurro il protagonista, il dirigente potrebbe trattare direttamente con Giuntoli per cedere alla Juventus Raspadori.

Raspadori alla Juventus? Nuove indiscrezioni

Dopo le voci estive, relative ad uno scambio Raspadori Chiesa, torna di moda per la Juventus il nome di Jack soprattutto dopo il grave infortunio di Milik che dovrà stare fermo ai box per 3 mesi.

L’attaccante del Napoli, che ad oggi sta trovando poco spazio in azzurro, chiuso da una folta concorrenza, potrebbe prendere in consdierazione l’idea di lasciare l’azzurro per andare a Torino e vestire la maglia della Juventus.

L’affare non è facile, considerando anche la richiesta economica del Napoli, ma di sicuro Giuntoli non perde di vista Raspadori che è un attaccante che al direttore dei bianconeri piace e non poco.