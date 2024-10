C’è un problema tra il Napoli ed Anguissa: Conte trema

Pilastro della formazione titolare di Antonio Conte, fra il Napoli e Zambo Anguissa sembrerebbe essere sorto qualche problema nel corso delle ultime settimane.

Obiettivo è ovviamente di risolvere qualsiasi incomprensione, ma l’allenatore salentino starebbero iniziando a temere il peggio, considerato il fatto che spesso situazioni del genere tendono ad incidere anche sul rendimento dei giocatori. La speranza è che ovviamente una cosa del genere possa non accadere, visto che il camerunense sembrerebbe essere tornato agli antichi fasti di un tempo, ma solo col passare dei mesi lo si riuscirà a percepire e capire.

Nel frattempo Aurelio De Laurentiis si sarebbe iniziato a muovere di conseguenza, così da evitare di farsi trovare impreparato al momento opportuno.

C’è un problema tra il Napoli e Zambo Anguissa

La cura Conte sta avendo effetti anche su Zambo Anguissa, e che effetti se consideriamo il fatto che il camerunense sta finalmente tornando a dominare in lungo e largo a centrocampo.

La scorsa stagione sembrerebbe essere stata messa finalmente alle spalle, anche se sembrerebbe essere nato un problema che potrebbe incidere e non poco sulle prestazioni di Anguissa, giocatore molto emotivo, e l’anno passato lo si è capito. Antonio Conte spera che ovviamente questa situazione possa risolversi al più presto, anche perché non solo teme per il giocatore, ma anche per l’equilibrio tecnico e dello spogliatoio della squadra, visto che l’ex Fulham ne è un leader, seppur silenzioso. Al momento, comunque, la situazione sembrerebbe essere piuttosto sotto controllo, ma è un nulla che può tanto ribaltarsi come sistemarsi.

A questo punto sorge spontaneo domandarsi: qual è questo problema che esiste fra il Napoli ed Anguissa? Stando a quanto riportato dal collega Nicolò Schira, il centrocampista camerunense è in scadenza con il club azzurro nel giugno 2025, ma come anticipato la situazione sembrerebbe essere piuttosto sotto controllo, anche perché Aurelio De Laurentiis avrebbe un asso nella manica pronto ad essere sfoggiato ed utilizzato al momento giusto.

Zambo-Napoli: ADL ha già deciso cosa fare

Zambo Anguissa va in scadenza con il Napoli il prossimo giugno, e tantissime squadre in giro per l’Europa ed il mondo potrebbero sfruttare questa situazione per ingaggiare a parametro zero un giocatore di questo calibro.

Questo scenario sarebbe anche ipotizzabile se non fosse per Aurelio De Laurentiis, che a quanto pare avrebbe già le idee abbastanza chiare su come e cosa fare con Zambo Anguissa. Stando infatti a quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo X, il presidente azzurro è pronto ad attivare il rinnovo unilaterale del centrocampista camerunense, che come da precedenti accordi dovrebbe firmare con il Napoli un nuovo contratto fino al 30 giugno 2027.