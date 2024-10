Conte fortemente dispiaciuto: duro scontro dopo il Como, il retroscena

Il Napoli di Antonio Conte continua a vincere e a tenere la testa della classifica ma il tecnico è fortemente deluso: duro scontro dopo la partita.

Al ‘Maradona’ si è visto di tutto in campo contro il Como. La partita è stata molto bella e divertente, con il Napoli più cinico e il Como più bello da vedere, con Cesc Fabregas e Antonio Conte che hanno mostrato interamente la propria essenza e sono uscite fuori le qualità delle due squadre, con pregi e difetti che possono fare la differenza nel lungo periodo.

Conte è al primo posto in classifica e ci resterà fino alla prossima giornata, quando gli azzurri giocheranno contro l’Empoli al Castellani in attesa del tour de force e del quintetto di partite di fila contro Milan, Inter, Roma, Atalanta e Lazio.

Napoli, Conte nervoso: è successo di tutto

La partita tra Napoli e Como è stata molto bella in campo ma ci sono anche alcune cose da aggiustare da una parte e dall’altra, per riuscire a sistemare i momenti no che inevitabilmente rischiano di compromettere il futuro dei due club se non ben “curati” dai rispettivi allenatori.

Dopo la partita contro il Como, Antonio Conte era felicissimo per la vittoria e per il primo posto, così come per l’atteggiamento dei suoi calciatori in campo, mai stanchi e pronti a combattere fino all’ultimo minuto, ma si è mostrato anche molto nervoso.

Antonio Conte era nervosissimo dopo Napoli-Como: nel post gara è successo davvero di tutto, come testimoniano alcune dichiarazioni.

Conte contro gli arbitri: Feliciani bocciato

L’arbitro Feliciani è stato uno dei protagonisti di Napoli-Como. Il direttore di gara è finito nel mirino delle critiche per quanto successo in campo. La parte napoletana lo accusa di essere stato eccessivamente “tirato” nei confronti dei calciatori azzurri e troppo permissivo con i comaschi.

“Ero arrabbiato per il mancato rigore su Kvaratskhelia – ha ammesso Antonio Conte in conferenza stampa dopo il Como – ma mi hanno detto che il VAR non poteva intervenire e sono decisioni dell’arbitro“.

Conte non ha apprezzato l’arbitraggio di Feliciani e soprattutto i continui mancati fischi a favore del Napoli: “La settimana scorsa ci sono state due situazioni clamorose su Politano e Di Lorenzo e anche in quel caso il VAR non è intervenuto“.

Gli episodi da moviola di Napoli-Como

“Si va avanti e dobbiamo essere sempre più forti di ogni situazione“, ha concluso Antonio Conte la sua disamina arbitrale, analizzando la gara del direttore Feliciani che non è minimamente piaciuta per due episodi.

Il primo, passato anche in sordina, è la mancata espulsione a Gabriel Strefezza dopo la manata sul volto di Buongiorno, sanzionata solo con il cartellino giallo, tra l’altro sventolato anche per il difensore del Napoli. E poi il rigore palese, secondo Conte, subìto da Kvaratskhelia per la spinta netta di Alberto Moreno sul georgiano al momento del tiro.