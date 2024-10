Lukaku: il gesto sfuggito a fine partita, non ai tifosi

Romelu Lukaku è la nuova stella di questo Napoli, e la prestazione di ieri pomeriggio contro il Como non ha fatto altro che confermarlo.

Non avrà sicuramente brillato, ma al belga è bastato incidere quando gli è stato richiesto per lasciare il segno nella partita del Maradona. La formazione di Antonio Conte ha vinto, ancora, in campionato, e nei tre gol segnati ieri c’è lo zampino di Lukaku, che ha referto ha segnato un gol, quello sul rigore del momentaneo 2 a 1, e due assist.

Insomma, più passano le settimane e più i tifosi del Napoli iniziano a dimenticare Osimhen, con il belga che potrebbe presto prendere un posto speciale nei loro cuori, soprattutto dopo il gestito di ieri a fine partita.

Lukaku e quel gesto che i tifosi hanno apprezzato

Anche ieri contro il Como Romelu Lukaku ha lasciato il segno, e per carità, la prestazione non sarà stata eccelsa, ma poco interessa ai tifosi del Napoli, anche perché l’attaccante belga ha comunque segnato e fornito due assisti ai propri compagni per la vittoria della formazione di Antonio Conte su quella di Cesc Fabregas.

Insomma, Lukaku non sta assolutamente deludendo le aspettative, anche se c’era chi temeva in una versione del belga come quella vista l’anno scorso a Roma, ovvero poco coinvolta ma soprattutto fuori forma. Considerato quanto successo in estate, a Napoli l’attaccante ci è arrivato fuori forma, ma la cura Conte sta avendo subito effetto su di lui, nonostante ci sia ancora da lavorare un po’ sulla prestanza fisica ed atletica, cosa che si farà nel corso di questa sosta.

Sì, perché Lukaku ha deciso di non rispondere ancora una volta alla convocazione del Belgio per rimanere a Castelvolturno per lavorare e continuare a migliorare, gesto che i tifosi del Napoli hanno particolarmente apprezzato, così come quello di ieri sera allo stadio nell’immediato post partita contro il Como. A riportarlo sono i colleghi di areanapoli.it.

Napoli ed il gesto di Lukaku: un amore sempre più forte

Fra Napoli e Romelu Lukaku è subito sbocciato l’amore. Ed è forse quello che effettivamente serviva all’attaccante belga dopo le ultime due complicate stagioni. Con Antonio Conte alla sua guida l’ex Inter e Roma, fra le altre, sembrerebbe essere rinato, ma non è solo merito dell’allenatore salentino, ma anche dell’ambiente partenopeo che l’ha subito accolto come un eroe, nonostante ci fosse da sostituire uno come Victor Osimhen.

E questo ha contato tanto anche nella scelta di Romelu Lukaku, che oggi si gode uno dei momenti migliori della sua carriera. A confermarlo non solo il rendimento di questo inizio di campionato, ma anche l’emozione che si è potuta intravedere ieri sul suo visto al termine della partita contro il Como. In occasione del classico giro di campo per ringraziare i tifosi, il belga non si è infatti limitato a ricambiare l’applauso, ma ha anche in più occasioni portato la mano sul cuore, gesto che ha fatto impazzire i presenti allo stadio e non solo.