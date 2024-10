Napoli, Conte stregato: può arrivare nel 2025 al posto di un titolare

Il Napoli di Conte continua a vincere e convincere dopo essersi rinforzato alla grande in estate con colpi mirati e chiesti dal nuovo allenatore che ora può prenderci gusto.

Adesso ci sono delle nuove notizie che riguardano quello che può accadere con le prossime mosse di calciomercato perché il tecnico Antonio Conte ha messo altri giocatori nel mirino per il suo Napoli, uno è stato visionato proprio di recente.

Ci sono importanti notizie che arrivano e riguardano quelle che possono le prossime mosse del Napoli che ora può seriamente pensare di andare a piazzare anche altri colpi in vista delle prossime sessioni di mercato.

Calciomercato Napoli: nuovo obiettivo per Conte

Fermare Kvaratskhelia non è una cosa da tutti e da tre anni a questa parte, anzi, da quando la stella del Napoli è approdata in Italia che in pochissimi ci sono riusciti. Adesso ci sono importanti notizie che riguardano quello che può fare quindi il club azzurro che può aver avuto l’occasione di vedere da vicino il giovane calciatore che può essere un colpo per il futuro.

Stiamo parlando di Ignace Van Der Brempt, terzino destro di spinta del Como che è arrivato quest’anno in prestito dal Salisburgo e che si sta già mettendo in mostra con grandi prestazioni. La prova del 9 in Napoli Como sembra essere stata quella decisiva per poter spianare ora la strada per una lunga carriera al giovane calciatore.

Perché il terzino 22enne belga tra solo un anno potrebbe già essere pronto alla svolta della sua carriera andando a fare un salto di qualità. Infatti, proprio il Napoli come così anche altre società di livello pensano di puntare su Van Der Brempt che può essere il colpo del futuro.

Ora nel resto della stagione sarà decisivo il suo rendimento e dare continuità. Di sicuro è stato uno dei migliori in campo ancora una volta anche in una partita contro un grande avversario come il Napoli e con di fronte un rivale come Kvaratskhelia. Per questo il Napoli e Conte sono rimasti stupidi da Van Der Brempt come anche tanti altri club.

Il Como può riscattarlo a fine anno per 5 milioni di euro e poi si valuterà se ci saranno delle nuove offerte da qualche big per Van Der Brempt. Il Napoli ci pensa per il futuro e potrebbe diventare poi il nuovo Di Lorenzo.