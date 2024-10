Napoli, indizio dall’allenatore: via nel 2025, porta anche il campione

Possibile colpo di scena attraverso il calciomercato con l’allenatore che può essere preso da una delle migliori squadre d’Europa e con se può portare anche il campione del Napoli.

Il segnale arrivato dopo la partita Napoli-Como è fin troppo evidente e ora si cerca di capire a quello che può accadere per l’allenatore che ha tanto mercato e già nel 2025 può andare via e portare con se un campione del Napoli.

L’ultimo turno di Serie A ha messo di fronte Napoli e Como per una partita davvero di grande impatto per le due squadre che hanno visto diversi protagonisti in campo.

Napoli: svolta allenatore, porta con se un campione azzurro

Arrivano novità molto importanti che riguardano il futuro del calciatore che ora può essere la prima scelta per l’allenatore in caso di cambio squadra.

“Lobotka è meraviglioso, vado pazzo per giocatori così. Potrei giocare con 11 Lobotka, datemi Lobotka”. Un messaggio forte e chiaro quello di Cesc Fabregas che ha voluto in pochissime parole in maniera estasiata comunicare quello che per lui vale un giocatore come Lobotka che ha fatto la differenza nella partita Napoli-Como per permettere agli azzurri di vincere la partita.

Ma ormai sono anni che Lobotka è considerato uno dei migliori al mondo nel suo ruolo e per questo motivo più volte le grandi squadre hanno provato a prenderlo. Una delle ultime è stato il Barcellona di Xavi negli anni passati, poi per De Laurentiis ha rifiutato ogni tipo di proposta per lui. Ma occhio ora a quello che può accadere da un momento all’altro.

Perché il calciatore ha 29 anni e un contratto in scadenza nel 2027 con gli azzurri, per questo motivo potrebbero arrivare delle grandi offerte dopo che ha iniziato anche quest’anno facendo la differenza. Ora si parla di chi può arrivare e portare una nuova offerta per Lobotka che piace sempre a tanti club in Europa, con le migliori squadre che lo seguono dopo che con Conte ha mostrato subito un grande impatto.

Vedremo nei prossimi mesi se può cambiare qualcosa in ottica calciomercato per il campione slovacco. Intanto, ci sono novità importanti che arrivano e riguardano quello che può essere il futuro di Fabregas che dopo un anno al Como in Serie A sta già lasciando il segno diventando una possibile priorità per le grandi società d’Europa e se dovesse arrivare una chiamata per lui non è da escludere che possa portare con se Lobotka.