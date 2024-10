Calciomercato Napoli, scelti due esterni: i nomi per lo Scudetto

Il Napoli di Antonio Conte ha iniziato benissimo il campionato e per il momento detiene la vetta della classifica: per gennaio sono pronti gli acquisti per lo Scudetto.

Conte ha stravolto la mentalità di Aurelio De Laurentiis. Dal suo arrivo è cambiato il modo di fare mercato e sono arrivati tanti calciatori molto importanti che possono fare la differenza in da subito per arrivare alla vittoria dello Scudetto. L’allenatore, il direttore sportivo Manna e tutti i calciatori continuano a indicare la qualificazione in Champions League come obiettivo principale e forse unico della stagione, ma sotto sotto è custodito nei sogni di tutti poter rivincere il campionato.

A gennaio ci saranno altri acquisti importanti per il Napoli. Conte ha strappato questa promessa a De Laurentiis che vuole accontentare in tutto e per tutto il suo allenatore.

Calciomercato Napoli: colpo per la fascia a gennaio

Il Napoli sta vivendo un momento molto importante in questo periodo della stagione e ben presto avrà un Lukaku sempre più in forma e nel gioco di Antonio Conte. Il tecnico ha addirittura deciso di cambiare modulo per fare il meglio possibile con il Napoli, scegliedo il 4-2-3-1 con il quale poter sfruttare al meglio anche Scott McTominay, vera e propria ciliegina sulla torta della squadra partenopea.

La rosa del Napoli è sicuramente molto forte ma non ancora completa in tutti i reparti e per questo motivo c’è bisogno ancora di qualche innesto per riuscire a crescere ancora.

Secondo le ultime notizie di mercato, a gennaio il Napoli vuole portare nuovi calciatori a disposizione di Antonio Conte: c’è un esterno nel mirino.

Napoli su Ebimbe dall’estate: a gennaio l’assalto

Il Napoli vuole Eric Junior Ebimbe per la fascia destra. Il calciatore francese classe 2000 è di proprietà dell’Eintracht Francoforte ed è nel mirino del Napoli sin dall’estate. L’affare negli ultimi giorni di agosto non è riuscito perché il club tedesco chiedeva troppo rispetto all’offerta del Napoli che ha preferito rimandare tutto a gennaio.

Ebimbe al Napoli sarebbe un colpo perfetto per gli azzurri perché sa giocare sia da esterno di centrocampo che da terzino destro e quindi permetterebbe a Conte anche di tornare alla difesa a 3 quando sarà necessario.

Secondo TMW, i contatti tra Napoli ed Eintracht Francoforte non si sono mai arrestati ma il club tedesco chiede non meno di 20 milioni per cedere Ebimbe a gennaio.

Non solo Ebimbe: Napoli anche su Tchatchoua

Il Napoli vuole Ebimbe ma non è certo di chiudere l’affare, a causa delle cifre esose che chiede l’Eintracht Francoforte. E quindi Manna ha già pronto l’asso nella manica e l’alternativa al francese classe 2000.

Tchatchoua al Napoli sarebbe un colpo perfetto per rapporto qualità/prezzo/età. L’esterno belga del Verona è un classe 2001 e costa solo 10 milioni di euro e potrebbe tornare utile come alternativa a Di Lorenzxo nel caso in cui Conte scegliesse di andare cavanti con il 4-2-3-1 fino alla fine della stagione.