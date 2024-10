Calciomercato: scambio con Folorunsho, il Napoli ha già scelto chi prendere

Chiuso da una folta concorrenza, il Napoli sta pensando di cedere Michael Folorunsho nel corso della sessione invernale di calciomercato 2025.

C’è già un’idea sulla società che potrebbe prendere il centrocampista, che in estate è stato vicinissimo alla Lazio salvo poi restare in azzurro. La sua permanenza, però, non ha cambiato le idee di Antonio Conte che lo considera una terza/quarta scelta.

Davanti a lui, infatti, ad oggi, ci sono altri giocatori che il tecnico preferisce rispetto all’italiano che per questa ragione si sta guardando intorno in vista della prossima sessione di mercato.

L’affare potrebbe sbloccarsi grazie ad uno scambio, con la società che potrebbe cedere Michael Folorunsho in cambio di un altro giocatore utile alla causa azzurra. Ecco tutti i dettagli.

Il Napoli già guarda al futuro con la società che intende mantenere alto il valore della rosa a disposizione di Antonio Conte.

Il club tenterà di tutto per accontentare il mister, in vista del mercato di gennaio 2025, tenendo comunque conto che il Napoli per questa stagione avrà a disposizone una sola partita a settimana con qualche eccezione dovuta alla Coppa Italia.

Serve, quindi, non aumentare la rosa in alcuni reparti dove c’è tanta affluenza. Anzi, a centrocampo c’è bisogno di cedere ed ecco perché in lista di sbarco è finito Folorunsho che già in estate era stato messo da parte da Conte.

Napoli: cessione Folorunsho, chi prendono gli azzurri al suo posto?

La Lazio potrebbe tornare in corso per prendere dal Napoli Folorunsho, che resta in uscita in vista del mercato di gennaio.

Altre opzioni, per il centrocampista, sono rappresentate dalla Fiorentina ed altri club italiani. Una clamorosa operazione, infatti, potrebbe consentire al calciatore di tornare all’Hellas, club nel quale è esploso la scorsa stagione.

Infatti, attraverso una serie di intrecci, Folorunsho potrebbe finire al Verona nell’ambito dell’operazione che porterebbe al Napoli Tchatchoua.

Calciomercato Napoli: scambio con il Verona, nell’affare Folorunsho

C’è un giocatore del Verona che interessa al Napoli ed è l’esterno Tchatchoua. Il calciatore camerunense, con passaporto belga, classe 2001, è un profilo che è entrato prepotentemente nella lista mercato del Napoli per la prossimo sessione di gennaio 2025.

In questi mesi a Verona è cresciuto molto, tanto da conquistare anche l’interesse di alcune società italiane come il Napoli. Gli azzurri potrebbero sbloccare l’affare e cedere al Verona Folorunsho in prestito, per prendere proprio Tchatchoua che andrebbe a ricoprire la casella di vice Di Lorenzo.